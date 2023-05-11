Пять челябинских городов накроет смог

Неблагоприятные метеоусловия объявлены в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше

11 мая 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Режим НМУ введен в пяти городах региона с 11 по 12 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пяти городах Челябинской области объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени. Качество атмосферного воздуха снизится 11 и 12 мая в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В ряде городов региона объявлено предупреждение о НМУ первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте — с 19 часов 11 мая до 19 часов 12 мая; в Карабаше — с 19 часов 11 мая до 19 часов 12 мая», — уточнили в пресс-службе. В министерстве отметили, что промышленные предприятия приостанавливают часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие. Ведется постоянный мониторинг за качеством атмосферного воздуха.

В пяти городах Челябинской области объявлено о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени. Качество атмосферного воздуха снизится 11 и 12 мая в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В ряде городов региона объявлено предупреждение о НМУ первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Челябинске, Сатке, Коркино и Златоусте — с 19 часов 11 мая до 19 часов 12 мая; в Карабаше — с 19 часов 11 мая до 19 часов 12 мая», — уточнили в пресс-службе. В министерстве отметили, что промышленные предприятия приостанавливают часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие. Ведется постоянный мониторинг за качеством атмосферного воздуха.