В поликлиниках Екатеринбурга закончилась вакцина от смертельной болезни

В медицинских учреждениях Екатеринбурга (Свердловская область) закончилась вакцина от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Сегодня столкнулась с тем, что в Екатеринбурге невозможно нигде сделать ревакцинацию и вакцинацию от коронавируса. Вакцины нет в больницах с апреля. Приезжала в больницу напрямую. Разводят руками — вакцины нет», — отмечают собеседники агентства.
По словам других жителей уральской столицы, записаться на вакцинацию не получается через портал Госуслуг. «Я обращалась в несколько поликлиник, пыталась записать через Госуслуги — безуспешно. Записаться не получалось дважды», — говорят читатели URA.RU.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. В ведомстве заявили, что вакцина закончилась. «Ожидаем централизованные поставки», — отметили в профильном министерстве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане не могут поставить однокомпонентную вакцину от ковида «Спутник Лайт». Тогда в региональном минздраве заявили, что вакцина против COVID-19 отсутствует на областном складе госучреждения «Фармация».
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