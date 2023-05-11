В поликлиниках Екатеринбурга закончилась вакцина от смертельной болезни

Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие в больницах вакцины от COVID-19
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Екатеринбуржцы жалуются на отсутствие вакцины от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В медицинских учреждениях Екатеринбурга (Свердловская область) закончилась вакцина от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Сегодня столкнулась с тем, что в Екатеринбурге невозможно нигде сделать ревакцинацию и вакцинацию от коронавируса. Вакцины нет в больницах с апреля. Приезжала в больницу напрямую. Разводят руками — вакцины нет», — отмечают собеседники агентства.

По словам других жителей уральской столицы, записаться на вакцинацию не получается через портал Госуслуг. «Я обращалась в несколько поликлиник, пыталась записать через Госуслуги — безуспешно. Записаться не получалось дважды», — говорят читатели URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. В ведомстве заявили, что вакцина закончилась. «Ожидаем централизованные поставки», — отметили в профильном министерстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане не могут поставить однокомпонентную вакцину от ковида «Спутник Лайт». Тогда в региональном минздраве заявили, что вакцина против COVID-19 отсутствует на областном складе госучреждения «Фармация».

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В медицинских учреждениях Екатеринбурга (Свердловская область) закончилась вакцина от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Сегодня столкнулась с тем, что в Екатеринбурге невозможно нигде сделать ревакцинацию и вакцинацию от коронавируса. Вакцины нет в больницах с апреля. Приезжала в больницу напрямую. Разводят руками — вакцины нет», — отмечают собеседники агентства. По словам других жителей уральской столицы, записаться на вакцинацию не получается через портал Госуслуг. «Я обращалась в несколько поликлиник, пыталась записать через Госуслуги — безуспешно. Записаться не получалось дважды», — говорят читатели URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. В ведомстве заявили, что вакцина закончилась. «Ожидаем централизованные поставки», — отметили в профильном министерстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане не могут поставить однокомпонентную вакцину от ковида «Спутник Лайт». Тогда в региональном минздраве заявили, что вакцина против COVID-19 отсутствует на областном складе госучреждения «Фармация».
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