Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о дальности использования Storm Shadow ВСУ

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Вооруженные силы Великобритании. stock, министр обороны, Бен Уоллес
Ракеты «Storm Shadow» должны позволить Украине защитить себя, заявил Бен Уоллес Фото:
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Власти Великобритании не будут раскрывать информацию о том, существуют ли какие-либо ограничения для Украины в использовании британских ракет «Storm Shadow». С таким заявлением выступил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Мы не будем говорить публично, существуют ли какие-либо ограничения для ВСУ в использовании ракет «Storm Shadow», — передает слова Уоллеса официальный сайт парламента Великобритании. Он добавил, что главной целью передачи ракет ВСУ является стремление помочь Украине «защитить себя».

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», которые должны помочь ВСУ в ходе контрнаступления. Данные ракеты имеют дальность стрельбы свыше 250 километров, передает «Ридус».

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Власти Великобритании не будут раскрывать информацию о том, существуют ли какие-либо ограничения для Украины в использовании британских ракет «Storm Shadow». С таким заявлением выступил глава минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Мы не будем говорить публично, существуют ли какие-либо ограничения для ВСУ в использовании ракет «Storm Shadow», — передает слова Уоллеса официальный сайт парламента Великобритании. Он добавил, что главной целью передачи ракет ВСУ является стремление помочь Украине «защитить себя». Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow», которые должны помочь ВСУ в ходе контрнаступления. Данные ракеты имеют дальность стрельбы свыше 250 километров, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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