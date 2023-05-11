Экс-глава курганского МЧС Рожков попытается оправдаться и выйти из колонии

12 мая 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Экс-глава курганского МЧС опротестует коррупционный приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник курганского главка МЧС Олег Рожков, приговоренный к пяти годам лишения свободы по коррупционным статьям, подал жалобу на приговор. Информация появилась в картотеке Седьмого кассационного суда. «Уголовные дела — кассация. Рожков Олег Анатольевич. Перечень статей: УК РФ: ст. 159 ч.3 (мошенничество); ст. 285 ч.1; ст. 285 ч.1 (злоупотребление служебными полномочиями); ст. 286 ч.3 п. в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщается в судебной карточке. Дело поступило в суд в начале мая. Жалобу подавал адвокат Рожкова. Редакция URA.RU связалась с родственниками бывшего главы курганского МЧС. Они подтвердили, что кассация была направлена из-за несогласия с вынесенным приговором. Апелляционный суд в декабре прошлого года уже отменял приговор Рожкову в части его осуждения по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ — мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. По другим статьям обвинительный приговор оставили в силе, изменив наказание на пять лет лишения свободы. Экс-главу курганского ГУ МЧС признали виновным в совершении коррупционных преступлений. Суд решил, что мужчина превысил полномочия незаконно подписал бумаги о приемке неисправных роботов по госзаказу для МЧС. В суде Рожков показал, что акты были подписаны по согласованию с вышестоящим руководством на основе заключений экспертов. Ранее URA.RU сообщало, что Рожкову изменили приговор по коррупционному делу. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при проверке строящегося комплекса отдыха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший начальник курганского главка МЧС Олег Рожков, приговоренный к пяти годам лишения свободы по коррупционным статьям, подал жалобу на приговор. Информация появилась в картотеке Седьмого кассационного суда. «Уголовные дела — кассация. Рожков Олег Анатольевич. Перечень статей: УК РФ: ст. 159 ч.3 (мошенничество); ст. 285 ч.1; ст. 285 ч.1 (злоупотребление служебными полномочиями); ст. 286 ч.3 п. в (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сообщается в судебной карточке. Дело поступило в суд в начале мая. Жалобу подавал адвокат Рожкова. Редакция URA.RU связалась с родственниками бывшего главы курганского МЧС. Они подтвердили, что кассация была направлена из-за несогласия с вынесенным приговором. Апелляционный суд в декабре прошлого года уже отменял приговор Рожкову в части его осуждения по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ — мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. По другим статьям обвинительный приговор оставили в силе, изменив наказание на пять лет лишения свободы. Экс-главу курганского ГУ МЧС признали виновным в совершении коррупционных преступлений. Суд решил, что мужчина превысил полномочия незаконно подписал бумаги о приемке неисправных роботов по госзаказу для МЧС. В суде Рожков показал, что акты были подписаны по согласованию с вышестоящим руководством на основе заключений экспертов. Ранее URA.RU сообщало, что Рожкову изменили приговор по коррупционному делу. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при проверке строящегося комплекса отдыха.