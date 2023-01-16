Экс-главе курганского ГУ МЧС изменили приговор по коррупционному делу

Экс-главе курганского МЧС Олегу Рожкову зачитали апелляционный приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему начальнику ГУ МЧС по Курганской области Олегу Рожкову изменили приговор по делу о превышении служебных полномочий, добавив к штрафу наказание по апелляционному определению другого дела. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Приговор Курганского городского суда от 26 сентября 2022 года изменить. <…> Окончательно назначить Рожкову Олегу Анатольевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 70 тысяч рублей», — резюмировала судья. Экс-глава ведомства не сможет в течение двух лет занимать должности государственной службы. Также Рожкова лишили звания полковника внутренней службы.

Сторона обвинения настаивала на более суровом приговоре. Прокурор предложил заменить штраф лишением свободы и увеличить окончательный срок до 6,5 года.

Бывший начальник ГУ МЧС был оштрафован после того, как его признали виновным в превышении служебных полномочий. По версии следствия, Рожков содействовал положительным итогам проверки строящегося комплекса отдыха в Кургане и заставлял подчиненных оперативно завершить проверку гостиничного комплекса.

Сам Рожков свою вину отрицал. В качестве последнего слова он заявил, что преступлений не совершал, а лишь исполнял свои служебные обязанности.

URA.RU сообщало, что экс-начальник курганского ГУ МЧС был оправдан по двум эпизодам обвинительного приговора в ходе апелляционного заседания. Ему снизили наказание с шести до пяти лет лишения свободы. Также URA.RU сообщало, что в Кургане перенесли рассмотрение апелляции по делу Олега Рожкова.