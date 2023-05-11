Комик из Курганской области отправил сотни тысяч рублей на помощь землякам. Видео

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Московские юмористы приняли участие в сборе денег для Курганской области Фото:
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Комик Игорь Джабарилов, родившийся в Шадринске (Курганская область), собрал больше 250 тысяч рублей на помощь своим землякам, пострадавшим от пожаров в регионе. Об этом юморист сообщил корреспонденту URA.RU.

«За два стрима мы собрали больше 250 тысяч рублей. Спасибо всем зрителям, которые сразу подкинулись помогать людям, которых никогда в жизни не увидят. Приятно видеть, как мы в момент стали единым организмом», — указано в посте telegram-канала «Игорь Джабраигорь»

Как рассказал корреспонденту URA.RU юморист, деньги собирали вместе с другими комиками на двух прямых эфирах youtube-канала «Площадка». Полученные в результате сбора средства отправили в курганское отделение «Российского детского фонда».

Ранее URA.RU писало, что татары из Казани отправили несколько миллионов рублей на помощь курганцам. Всемирный конгресс татар также отправили гуманитарный груз в село Юлдус в Шадринском округе.

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Комик Игорь Джабарилов, родившийся в Шадринске (Курганская область), собрал больше 250 тысяч рублей на помощь своим землякам, пострадавшим от пожаров в регионе. Об этом юморист сообщил корреспонденту URA.RU. «За два стрима мы собрали больше 250 тысяч рублей. Спасибо всем зрителям, которые сразу подкинулись помогать людям, которых никогда в жизни не увидят. Приятно видеть, как мы в момент стали единым организмом», — указано в посте telegram-канала «Игорь Джабраигорь» Как рассказал корреспонденту URA.RU юморист, деньги собирали вместе с другими комиками на двух прямых эфирах youtube-канала «Площадка». Полученные в результате сбора средства отправили в курганское отделение «Российского детского фонда». Ранее URA.RU писало, что татары из Казани отправили несколько миллионов рублей на помощь курганцам. Всемирный конгресс татар также отправили гуманитарный груз в село Юлдус в Шадринском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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