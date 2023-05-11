11 мая 2023

Мэр Новой Каховки доложил об обстановке в городе

Мэр Новой Каховки Леонтьев: в городе все спокойно
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Глава Новой Каховки Леонтьев заявил о спокойной ситуации в городе и Херсонской области Фото:
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Ситуация в Новой Каховке спокойная. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Новая Каховка. 22:00. Все абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте. Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу!» — цитируется мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также многие telegram-канали начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не смог подтвердить информацию о наступлении на Запорожском направлении. Позднее Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации.

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Ситуация в Новой Каховке спокойная. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Новая Каховка. 22:00. Все абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте. Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу!» — цитируется мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также многие telegram-канали начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не смог подтвердить информацию о наступлении на Запорожском направлении. Позднее Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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