Мэр Новой Каховки доложил об обстановке в городе

Ситуация в Новой Каховке спокойная. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Новая Каховка. 22:00. Все абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте. Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу!» — цитируется мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также многие telegram-канали начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не смог подтвердить информацию о наступлении на Запорожском направлении. Позднее Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации.
Ситуация в Новой Каховке спокойная. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «Новая Каховка. 22:00. Все абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте. Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу!» — цитируется мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в telegram-канале администрации Новокаховского городского округа. Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также многие telegram-канали начали распространять информацию о начале контрнаступления ВСУ. При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не смог подтвердить информацию о наступлении на Запорожском направлении. Позднее Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации.