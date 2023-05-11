Военкор Поддубный: Украина начала контрнаступление

11 мая 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Евгений Поддубный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина стягивает войска для контрнаступления. Об этом в соцсети сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, украинская армия начала операцию по окружению русских сил на Бахмутовском направлении. «В ближайшие сутки, судя по всему киевский режим начнет наращивать усилия на юге. В районе Орехова, чтобы связать наши войска боями, в районе Гуляй Поля с целью прорвать первую линию обороны», — написал он в Telegram. Он добавил, что идет активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова.

Украина стягивает войска для контрнаступления. Об этом в соцсети сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, украинская армия начала операцию по окружению русских сил на Бахмутовском направлении. «В ближайшие сутки, судя по всему киевский режим начнет наращивать усилия на юге. В районе Орехова, чтобы связать наши войска боями, в районе Гуляй Поля с целью прорвать первую линию обороны», — написал он в Telegram. Он добавил, что идет активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова.