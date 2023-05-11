Военкор Поддубный: Украина начала контрнаступление

Евгений Поддубный
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина стягивает войска для контрнаступления. Об этом в соцсети сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, украинская армия начала операцию по окружению русских сил на Бахмутовском направлении.
«В ближайшие сутки, судя по всему киевский режим начнет наращивать усилия на юге. В районе Орехова, чтобы связать наши войска боями, в районе Гуляй Поля с целью прорвать первую линию обороны», —
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!