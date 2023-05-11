11 мая 2023

CNN: США хотят ослабить санкции против РФ взамен на освобождение заключенных

CNN: США допустили ослабление санкций против РФ взамен на освобождение заключенных
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, белоносов владимир
США не могут предложить варианты для обмена шпионов Фото:

Власти США рассматривают возможность частичного ослабления санкций в рамках сделки по обмену заключенными. Об этом сообщили представители американской администрации.

«Целью данных усилий является освобождение находящихся в местах лишения свободы в РФ американцев Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. В связи с этим Белый дом ищет возможность выхода из данной ситуации», — заявили телеканалу CNN неназванные высокопоставленные представители администрации США.

По данным политиков в тюрьмах США нет российских граждан, обвиненных в шпионаже, что побуждает Вашингтон обращаться к своим союзникам. «Должностные лица США также опрашивают своих союзников, у которых нет под стражей россиян, чтобы понять, какие предложения могут побудить Москву освободить американских граждан, содержащихся в местах заключения. Белый дом также рассматривает возможность ограниченного снятия санкций», — рассказали в CNN.

Ранее URA.RU сообщало о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пойманного за шпионаж в Екатеринбурге. Известно, что Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну.

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Власти США рассматривают возможность частичного ослабления санкций в рамках сделки по обмену заключенными. Об этом сообщили представители американской администрации. «Целью данных усилий является освобождение находящихся в местах лишения свободы в РФ американцев Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. В связи с этим Белый дом ищет возможность выхода из данной ситуации», — заявили телеканалу CNN неназванные высокопоставленные представители администрации США. По данным политиков в тюрьмах США нет российских граждан, обвиненных в шпионаже, что побуждает Вашингтон обращаться к своим союзникам. «Должностные лица США также опрашивают своих союзников, у которых нет под стражей россиян, чтобы понять, какие предложения могут побудить Москву освободить американских граждан, содержащихся в местах заключения. Белый дом также рассматривает возможность ограниченного снятия санкций», — рассказали в CNN. Ранее URA.RU сообщало о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пойманного за шпионаж в Екатеринбурге. Известно, что Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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