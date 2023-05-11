CNN: США хотят ослабить санкции против РФ взамен на освобождение заключенных

Власти США рассматривают возможность частичного ослабления санкций в рамках сделки по обмену заключенными. Об этом сообщили представители американской администрации.
«Целью данных усилий является освобождение находящихся в местах лишения свободы в РФ американцев Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. В связи с этим Белый дом ищет возможность выхода из данной ситуации», — заявили
По данным политиков в тюрьмах США нет российских граждан, обвиненных в шпионаже, что побуждает Вашингтон обращаться к своим союзникам. «Должностные лица США также опрашивают своих союзников, у которых нет под стражей россиян, чтобы понять, какие предложения могут побудить Москву освободить американских граждан, содержащихся в местах заключения. Белый дом также рассматривает возможность ограниченного снятия санкций», — рассказали в CNN.
Ранее URA.RU сообщало о задержании журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, пойманного за шпионаж в Екатеринбурге. Известно, что Гершкович осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!