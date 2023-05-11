В ЯНАО к концу недели вернется порывистый ветер

14 мая порывы ветра будут достигать 14 м/с Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье 14 мая синоптики обещают порывы ветра местами до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в воскресенье 14 мая ожидается ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градуса, днем потеплеет до +2,+7 градусов», — сообщается на сайте управления.

Накануне в субботу 13 мая погода также будет ветреная 8-13 м/с. Ночью температура воздуха будет опускаться до -16 градусов, а днем ожидается потепление до +3,+8 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа температура воздуха начнет подниматься до +13. Со 2 по 14 мая в регионе будет наблюдаться семь малооблачных дней.