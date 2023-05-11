11 мая 2023

Курганский пользователь Avito пожаловалась на мошенников, притворяющихся погорельцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Сайт Авито. Курган, авито, avito, сайт авито
Некоторые пользователи Avito представляются погорельцами, чтобы получить вещи бесплатно Фото:

Пользователь Avito из Кургана рассказала, что мошенники притворяются погорельцами. Они, по ее словам, просят отдавать вещи бесплатно или по сниженной цене.

«На Avito орудуют мошенники. Хотят что-нибудь купить, представляются либо погорельцами, либо их родственниками или друзьями. Начинают диалог с просьбы снизить цену или отдать бесплатно. У самого покупателя фальшивые объявления и постоянно меняются вместе с районами», — пишет пользователь в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Также, как говорится в посте, женщина предлагает им показывать документы, после чего «они пропадают». «Предложила показать хотя бы прописку или справку, что они именно с пострадавших территорий, тогда даже бесплатно отдам, после чего они пропали. А рассказы какие убедительные!» — рассказывает она.

Ранее URA.RU писало, что погорельцев из Кургана путают с мародерами. Как сообщили в одном из пунктов приема, горожане, пострадавшие из-за пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья, чтобы получить деньги.

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Пользователь Avito из Кургана рассказала, что мошенники притворяются погорельцами. Они, по ее словам, просят отдавать вещи бесплатно или по сниженной цене. «На Avito орудуют мошенники. Хотят что-нибудь купить, представляются либо погорельцами, либо их родственниками или друзьями. Начинают диалог с просьбы снизить цену или отдать бесплатно. У самого покупателя фальшивые объявления и постоянно меняются вместе с районами», — пишет пользователь в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Также, как говорится в посте, женщина предлагает им показывать документы, после чего «они пропадают». «Предложила показать хотя бы прописку или справку, что они именно с пострадавших территорий, тогда даже бесплатно отдам, после чего они пропали. А рассказы какие убедительные!» — рассказывает она. Ранее URA.RU писало, что погорельцев из Кургана путают с мародерами. Как сообщили в одном из пунктов приема, горожане, пострадавшие из-за пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья, чтобы получить деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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