Курганский пользователь Avito пожаловалась на мошенников, притворяющихся погорельцами

Некоторые пользователи Avito представляются погорельцами, чтобы получить вещи бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователь Avito из Кургана рассказала, что мошенники притворяются погорельцами. Они, по ее словам, просят отдавать вещи бесплатно или по сниженной цене.

«На Avito орудуют мошенники. Хотят что-нибудь купить, представляются либо погорельцами, либо их родственниками или друзьями. Начинают диалог с просьбы снизить цену или отдать бесплатно. У самого покупателя фальшивые объявления и постоянно меняются вместе с районами», — пишет пользователь в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Также, как говорится в посте, женщина предлагает им показывать документы, после чего «они пропадают». «Предложила показать хотя бы прописку или справку, что они именно с пострадавших территорий, тогда даже бесплатно отдам, после чего они пропали. А рассказы какие убедительные!» — рассказывает она.

Ранее URA.RU писало, что погорельцев из Кургана путают с мародерами. Как сообщили в одном из пунктов приема, горожане, пострадавшие из-за пожаров, сдают в пункты металлолома то, что осталось от их жилья, чтобы получить деньги.