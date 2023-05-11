«Известия»: граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье

Проектная документация увеличит цену на частные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиян, желающих самостоятельно построить частные дома, могут обязать готовить для них проектную документацию. Данную инициативу направил в Минстрой Российский строительный союз. Свое мнение по данному вопросу высказали специалисты строительной отрасли.

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок индивидуального жилищного строительства. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье более чем для 70% населения страны», — заявил «Известиям» председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

Замгенерального директора «Kaskad Недвижимость» Дарина Муллина уверена, что эта мера способна улучшить качество строительства и сделать дома безопаснее. «Наличие проектной документации позволит более точно планировать и контролировать процесс, а независимый надзор и экспертиза помогут предотвратить возможные нарушения и дефекты», — рассказала изданию Муллина.

Внедрение практики разработки проектов может увеличить стоимость строительства на 5-10%, рассуждает руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. По его мнению может помочь внедрение больше планов типовых домов с более бюджетными вариантами, что поможет свести к минимуму затраты на проектирование.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что необходимо четко обозначить любой объем процедур, связанных с индивидуальным строительством. «Нужно четко описать не только объем обязательных процедур, но и строго регламентировать их стоимость и порядок проведения. Нельзя допустить, чтобы это превратилось в дополнительный налог в пользу стройотрасли», — подчеркнул в разговоре с газетой парламентарий.

Ранее в Минстрое заявили, не стоит ожидать снижения стоимости квадратного жилья в РФ. Связано это с ростом цен на строительные материалы и роста стоимости проектного финансирования.