11 мая 2023

Правительство выступило против освобождения от мобилизации не служивших в армии

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Кабмин не поддержал инициативу депутата от КПРФ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В правительстве не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили службу в российских вооруженных силах. Кабинет министров счел инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева нецелесообразной.

«В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — приводит отзыв кабинета министров издание «Ведомости».

По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. По словам депутата данный подход может быть реализован только в случае объявления войны.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат граждане, имеющие опыт боевых действий и определенные специальности.

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В правительстве не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили службу в российских вооруженных силах. Кабинет министров счел инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева нецелесообразной. «В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — приводит отзыв кабинета министров издание «Ведомости». По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. По словам депутата данный подход может быть реализован только в случае объявления войны. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат граждане, имеющие опыт боевых действий и определенные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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