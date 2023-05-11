Правительство выступило против освобождения от мобилизации не служивших в армии

12 мая 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Кабмин не поддержал инициативу депутата от КПРФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В правительстве не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили службу в российских вооруженных силах. Кабинет министров счел инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева нецелесообразной. «В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — приводит отзыв кабинета министров издание «Ведомости». По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. По словам депутата данный подход может быть реализован только в случае объявления войны. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат граждане, имеющие опыт боевых действий и определенные специальности.

В правительстве не поддержали законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили службу в российских вооруженных силах. Кабинет министров счел инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева нецелесообразной. «В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — приводит отзыв кабинета министров издание «Ведомости». По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. По словам депутата данный подход может быть реализован только в случае объявления войны. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат граждане, имеющие опыт боевых действий и определенные специальности.