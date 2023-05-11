11 мая 2023

Экс-разведчик США прилетит в Екатеринбург

Бывший разведчик США Скотт Риттер прилетит в Екатеринбург с рабочим визитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер прилетит в Екатеринбург с рабочим визитом Фото:

В Екатеринбург прилетит экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. В уральской столице Риттер проведет рабочую встречу. Такой информацией с URA.RU поделился осведомленный источник.

«Бывший разведчик США Скотт Риттер посетит Екатеринбург в рабочим визитом. Он должен прибыть в город сегодня, 12 мая», — отметил источник.

Уильям Скотт Риттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, Инспектор ООН по вооружениям в Ираке, колумнист The Huffington Post. Риттер руководил разведывательными операциями для ООН. Известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке.

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В Екатеринбург прилетит экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. В уральской столице Риттер проведет рабочую встречу. Такой информацией с URA.RU поделился осведомленный источник. «Бывший разведчик США Скотт Риттер посетит Екатеринбург в рабочим визитом. Он должен прибыть в город сегодня, 12 мая», — отметил источник. Уильям Скотт Риттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, Инспектор ООН по вооружениям в Ираке, колумнист The Huffington Post. Риттер руководил разведывательными операциями для ООН. Известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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