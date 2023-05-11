Экс-разведчик США прилетит в Екатеринбург

Скотт Риттер прилетит в Екатеринбург с рабочим визитом
В Екатеринбург прилетит экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. В уральской столице Риттер проведет рабочую встречу. Такой информацией с URA.RU поделился осведомленный источник.
«Бывший разведчик США Скотт Риттер посетит Екатеринбург в рабочим визитом. Он должен прибыть в город сегодня, 12 мая», — отметил источник.
Уильям Скотт Риттер-младший — бывший американский морпех-разведчик, Инспектор ООН по вооружениям в Ираке, колумнист The Huffington Post. Риттер руководил разведывательными операциями для ООН. Известен как критик внешней политики США на Ближнем Востоке.
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