Красноярского экс-депутата наказали за подстрекательство к убийству

Бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Решение о наказании Анатолию Быкову вынес суд Красноярска Фото:

Экс-депутата красноярского заксобрания и бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству. Об этом сообщили в прокуратуре. В общей сложности, с учетом его прошлого приговора, экс-бизнесмен проведет за решеткой 17 лет.

«Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена Анатолия Быкова, ранее осужденного по другому уголовному делу, в подстрекательстве к убийству и приговорил его 11 годам лишения свободы», — передает сообщение прокуратуры ТАСС. В 2021 году Быкова приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации двойного убийства в 1994 году. В общей сложности, учитывая прошлый приговор бизнесмена, ему предстоит отбыть в колонии 17 лет в колонии строгого режима.

Быков в 90-е годы был владельцем Красноярского алюминиевого завода. А в 2002 году, после участия в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, его приговорили к шести с половиной годам заключения условно. До 2016 года экс-бизнесмен также был депутатом Заксобрания Красноярска.

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Экс-депутата красноярского заксобрания и бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству. Об этом сообщили в прокуратуре. В общей сложности, с учетом его прошлого приговора, экс-бизнесмен проведет за решеткой 17 лет. «Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена Анатолия Быкова, ранее осужденного по другому уголовному делу, в подстрекательстве к убийству и приговорил его 11 годам лишения свободы», — передает сообщение прокуратуры ТАСС. В 2021 году Быкова приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации двойного убийства в 1994 году. В общей сложности, учитывая прошлый приговор бизнесмена, ему предстоит отбыть в колонии 17 лет в колонии строгого режима. Быков в 90-е годы был владельцем Красноярского алюминиевого завода. А в 2002 году, после участия в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, его приговорили к шести с половиной годам заключения условно. До 2016 года экс-бизнесмен также был депутатом Заксобрания Красноярска.
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