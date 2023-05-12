Красноярского экс-депутата наказали за подстрекательство к убийству

Бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы

Решение о наказании Анатолию Быкову вынес суд Красноярска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутата красноярского заксобрания и бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству. Об этом сообщили в прокуратуре. В общей сложности, с учетом его прошлого приговора, экс-бизнесмен проведет за решеткой 17 лет.

«Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена Анатолия Быкова, ранее осужденного по другому уголовному делу, в подстрекательстве к убийству и приговорил его 11 годам лишения свободы», — передает сообщение прокуратуры ТАСС. В 2021 году Быкова приговорили к 13 годам колонии по обвинению в организации двойного убийства в 1994 году. В общей сложности, учитывая прошлый приговор бизнесмена, ему предстоит отбыть в колонии 17 лет в колонии строгого режима.

Быков в 90-е годы был владельцем Красноярского алюминиевого завода. А в 2002 году, после участия в покушении на криминального авторитета Вилора Струганова, его приговорили к шести с половиной годам заключения условно. До 2016 года экс-бизнесмен также был депутатом Заксобрания Красноярска.