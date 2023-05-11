11 мая 2023

Челябинская «Рублевка» превращается в гигантскую свалку из опасных отходов. Видео

В Сосновском районе появился несанкционированный мусорный полигон
© Служба новостей «URA.RU»
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Рекультивация челябинской городской свалки РОСРАО. Челябинск, мусор, камаз, спецтехника, мусоровоз, тбо, грузовик, отходы, хлам, свалка, гора, тко, рекультивация свалки, мусорная свалка, отбросы
Площадь мусорного полигона составляет около 10 тыс. кв. метров Фото:

В Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой», появилась гигантская свалка из материалов повышенного класса экологической опасности. Об этом 12 мая сообщил URA.RU руководитель регисполкома народного фронта Денис Рыжий.

«Гигантская несанкционированная свалка на въезде — так Челябинск встречает гостей. Мусорный полигон обнаружен в Сосновском районе вдоль самой загруженной федеральной трассы рядом с поселениями Долгодеревенское и Журавли. Чтобы избежать экологического бедствия, эксперты президентского движения обратились в прокуратуру и Росприроднадзор», — рассказал URA.RU Рыжий.

Общественники утверждают, что сотни тонн отходов на обочине федеральной трассы видны издалека, а площадь несанкционированного мусорного полигона составляет около 10 тыс. кв. метров. Вся территория свалки завалена горелыми досками, бетонными плитами, строительными отходами, автомобильными запчастями — покрышками, битыми стеклами. Есть и пищевые отходы, над которыми роятся мухи.

Многое из того, что хранится на свалке, имеет повышенный класс экологической опасности. Более того, в безветренную и сухую погоду все это может вспыхнуть, как спичка, и стать причиной серьезных пожаров. Эксперты народного фронта полагают что свалка, это будущая строительная площадка. Собственник земельного участка решил пойти по легкому пути и отсыпать территорию мусором.

«Про экологические нарушения предприимчивый хозяин вновь созданного мусорного полигона, видимо забыл. Впрочем, как и глава Сосновского района, на территории которого и была обнаружена опасная свалка. Также в администрацию района написали требование незамедлительно определить инициатора свалки и ликвидировать ее, выполнив рекультивацию», — отметил Рыжий.

URA.RU обращалось за комментариями в пресс-службу администрации Сосновского района. К моменту публикации ответ не был получен.

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В Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой», появилась гигантская свалка из материалов повышенного класса экологической опасности. Об этом 12 мая сообщил URA.RU руководитель регисполкома народного фронта Денис Рыжий. «Гигантская несанкционированная свалка на въезде — так Челябинск встречает гостей. Мусорный полигон обнаружен в Сосновском районе вдоль самой загруженной федеральной трассы рядом с поселениями Долгодеревенское и Журавли. Чтобы избежать экологического бедствия, эксперты президентского движения обратились в прокуратуру и Росприроднадзор», — рассказал URA.RU Рыжий. Общественники утверждают, что сотни тонн отходов на обочине федеральной трассы видны издалека, а площадь несанкционированного мусорного полигона составляет около 10 тыс. кв. метров. Вся территория свалки завалена горелыми досками, бетонными плитами, строительными отходами, автомобильными запчастями — покрышками, битыми стеклами. Есть и пищевые отходы, над которыми роятся мухи. Многое из того, что хранится на свалке, имеет повышенный класс экологической опасности. Более того, в безветренную и сухую погоду все это может вспыхнуть, как спичка, и стать причиной серьезных пожаров. Эксперты народного фронта полагают что свалка, это будущая строительная площадка. Собственник земельного участка решил пойти по легкому пути и отсыпать территорию мусором. «Про экологические нарушения предприимчивый хозяин вновь созданного мусорного полигона, видимо забыл. Впрочем, как и глава Сосновского района, на территории которого и была обнаружена опасная свалка. Также в администрацию района написали требование незамедлительно определить инициатора свалки и ликвидировать ее, выполнив рекультивацию», — отметил Рыжий. URA.RU обращалось за комментариями в пресс-службу администрации Сосновского района. К моменту публикации ответ не был получен.
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