В Сосновском районе появился несанкционированный мусорный полигон

Площадь мусорного полигона составляет около 10 тыс. кв. метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой», появилась гигантская свалка из материалов повышенного класса экологической опасности. Об этом 12 мая сообщил URA.RU руководитель регисполкома народного фронта Денис Рыжий.

«Гигантская несанкционированная свалка на въезде — так Челябинск встречает гостей. Мусорный полигон обнаружен в Сосновском районе вдоль самой загруженной федеральной трассы рядом с поселениями Долгодеревенское и Журавли. Чтобы избежать экологического бедствия, эксперты президентского движения обратились в прокуратуру и Росприроднадзор», — рассказал URA.RU Рыжий.

Общественники утверждают, что сотни тонн отходов на обочине федеральной трассы видны издалека, а площадь несанкционированного мусорного полигона составляет около 10 тыс. кв. метров. Вся территория свалки завалена горелыми досками, бетонными плитами, строительными отходами, автомобильными запчастями — покрышками, битыми стеклами. Есть и пищевые отходы, над которыми роятся мухи.

Многое из того, что хранится на свалке, имеет повышенный класс экологической опасности. Более того, в безветренную и сухую погоду все это может вспыхнуть, как спичка, и стать причиной серьезных пожаров. Эксперты народного фронта полагают что свалка, это будущая строительная площадка. Собственник земельного участка решил пойти по легкому пути и отсыпать территорию мусором.

«Про экологические нарушения предприимчивый хозяин вновь созданного мусорного полигона, видимо забыл. Впрочем, как и глава Сосновского района, на территории которого и была обнаружена опасная свалка. Также в администрацию района написали требование незамедлительно определить инициатора свалки и ликвидировать ее, выполнив рекультивацию», — отметил Рыжий.

URA.RU обращалось за комментариями в пресс-службу администрации Сосновского района. К моменту публикации ответ не был получен.