В Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург) состоялось прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Волейболист погиб на спецоперации, прикрыв товарищей от минометного огня. На церемонии собрались сотни человек: друзья, близкие, воспитанницы спортсмена-наставника, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Спасибо тебе, что был нашим другом, что воспитал наших детей, что не купил билеты в Казахстан и Турцию, когда Родина тебя позвала. Только такой человек как ты, который растил детей много лет, мог прикрыть собой солдат, которые были тебе как дети. Нам будет не хватать тебя, мы будем всегда помнить нашего капитана», — сказала одна из коллег и друзей погибшего.
Денис Ефанов был тренером спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка». На церемонию прощания пришли десятки его воспитанниц и их родители. Капитана вспоминали как необыкновенно доброго, отзывчивого, искреннего человека с тонким чувством юмора.
«Он ни капли не берег себя, вкладывался в работу, стремился вырастить чемпиона. Настоящий патриот нашей спортивной школы и патриот родины», — сказал один из представителей «Уралочки».
Денис Ефанов погиб на спецоперации 27 апреля. Спортсмен был командиром мотострелковой роты и прикрыл собой от минометного огня товарищей. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Похоронят героя в родном поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области.
В Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург) состоялось прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Волейболист погиб на спецоперации, прикрыв товарищей от минометного огня. На церемонии собрались сотни человек: друзья, близкие, воспитанницы спортсмена-наставника, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасибо тебе, что был нашим другом, что воспитал наших детей, что не купил билеты в Казахстан и Турцию, когда Родина тебя позвала. Только такой человек как ты, который растил детей много лет, мог прикрыть собой солдат, которые были тебе как дети. Нам будет не хватать тебя, мы будем всегда помнить нашего капитана», — сказала одна из коллег и друзей погибшего. Денис Ефанов был тренером спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка». На церемонию прощания пришли десятки его воспитанниц и их родители. Капитана вспоминали как необыкновенно доброго, отзывчивого, искреннего человека с тонким чувством юмора. «Он ни капли не берег себя, вкладывался в работу, стремился вырастить чемпиона. Настоящий патриот нашей спортивной школы и патриот родины», — сказал один из представителей «Уралочки». Денис Ефанов погиб на спецоперации 27 апреля. Спортсмен был командиром мотострелковой роты и прикрыл собой от минометного огня товарищей. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Похоронят героя в родном поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области.