11 мая 2023

В Екатеринбурге простились с тренером «Уралочки», погибшим на СВО. Фото, видео

В окружном Доме офицеров состоялась церемония прощания с тренером «Уралочки» Ефановым
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Екатеринбург
Проститься с погибшим героем пришли сотни людей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург) состоялось прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Волейболист погиб на спецоперации, прикрыв товарищей от минометного огня. На церемонии собрались сотни человек: друзья, близкие, воспитанницы спортсмена-наставника, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Спасибо тебе, что был нашим другом, что воспитал наших детей, что не купил билеты в Казахстан и Турцию, когда Родина тебя позвала. Только такой человек как ты, который растил детей много лет, мог прикрыть собой солдат, которые были тебе как дети. Нам будет не хватать тебя, мы будем всегда помнить нашего капитана», — сказала одна из коллег и друзей погибшего.

Денис Ефанов был тренером спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка». На церемонию прощания пришли десятки его воспитанниц и их родители. Капитана вспоминали как необыкновенно доброго, отзывчивого, искреннего человека с тонким чувством юмора.

«Он ни капли не берег себя, вкладывался в работу, стремился вырастить чемпиона. Настоящий патриот нашей спортивной школы и патриот родины», — сказал один из представителей «Уралочки».

Денис Ефанов погиб на спецоперации 27 апреля. Спортсмен был командиром мотострелковой роты и прикрыл собой от минометного огня товарищей. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Похоронят героя в родном поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области.

Прощание с Ефановым. Екатеринбург
С героем прощались с воинскими почестями
Фото:
Прощание с Ефановым. Екатеринбург
У гроба о Денисе Ефанове было сказано много хороших слов
Фото:
Прощание с Ефановым. Екатеринбург
Отдать дань героя пришли представители администраций города Екатеринбурга и Железнодорожного района
Фото:
Прощание с Ефановым. Екатеринбург
Среди провожающих тренера в последний путь было много воспитанниц спортивной школы
Фото:
Прощание с Ефановым. Екатеринбург
Дениса Ефанова запомнят как необыкновенно доброго и храброго человека
Фото:

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В Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург) состоялось прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Волейболист погиб на спецоперации, прикрыв товарищей от минометного огня. На церемонии собрались сотни человек: друзья, близкие, воспитанницы спортсмена-наставника, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасибо тебе, что был нашим другом, что воспитал наших детей, что не купил билеты в Казахстан и Турцию, когда Родина тебя позвала. Только такой человек как ты, который растил детей много лет, мог прикрыть собой солдат, которые были тебе как дети. Нам будет не хватать тебя, мы будем всегда помнить нашего капитана», — сказала одна из коллег и друзей погибшего. Денис Ефанов был тренером спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка». На церемонию прощания пришли десятки его воспитанниц и их родители. Капитана вспоминали как необыкновенно доброго, отзывчивого, искреннего человека с тонким чувством юмора. «Он ни капли не берег себя, вкладывался в работу, стремился вырастить чемпиона. Настоящий патриот нашей спортивной школы и патриот родины», — сказал один из представителей «Уралочки». Денис Ефанов погиб на спецоперации 27 апреля. Спортсмен был командиром мотострелковой роты и прикрыл собой от минометного огня товарищей. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Похоронят героя в родном поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области.
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