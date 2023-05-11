В Екатеринбурге простились с тренером «Уралочки», погибшим на СВО. Фото, видео

В окружном Доме офицеров состоялась церемония прощания с тренером «Уралочки» Ефановым

12 мая 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Проститься с погибшим героем пришли сотни людей Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург) состоялось прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Волейболист погиб на спецоперации, прикрыв товарищей от минометного огня. На церемонии собрались сотни человек: друзья, близкие, воспитанницы спортсмена-наставника, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасибо тебе, что был нашим другом, что воспитал наших детей, что не купил билеты в Казахстан и Турцию, когда Родина тебя позвала. Только такой человек как ты, который растил детей много лет, мог прикрыть собой солдат, которые были тебе как дети. Нам будет не хватать тебя, мы будем всегда помнить нашего капитана», — сказала одна из коллег и друзей погибшего. Денис Ефанов был тренером спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка». На церемонию прощания пришли десятки его воспитанниц и их родители. Капитана вспоминали как необыкновенно доброго, отзывчивого, искреннего человека с тонким чувством юмора. «Он ни капли не берег себя, вкладывался в работу, стремился вырастить чемпиона. Настоящий патриот нашей спортивной школы и патриот родины», — сказал один из представителей «Уралочки». Денис Ефанов погиб на спецоперации 27 апреля. Спортсмен был командиром мотострелковой роты и прикрыл собой от минометного огня товарищей. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Похоронят героя в родном поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области. С героем прощались с воинскими почестями Фото: Московец Илья © URA.RU У гроба о Денисе Ефанове было сказано много хороших слов Фото: Московец Илья © URA.RU Отдать дань героя пришли представители администраций города Екатеринбурга и Железнодорожного района Фото: Московец Илья © URA.RU Среди провожающих тренера в последний путь было много воспитанниц спортивной школы Фото: Московец Илья © URA.RU Дениса Ефанова запомнят как необыкновенно доброго и храброго человека Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург) состоялось прощание с тренером спортивной школы «Уралочка» Денисом Ефановым. Волейболист погиб на спецоперации, прикрыв товарищей от минометного огня. На церемонии собрались сотни человек: друзья, близкие, воспитанницы спортсмена-наставника, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Спасибо тебе, что был нашим другом, что воспитал наших детей, что не купил билеты в Казахстан и Турцию, когда Родина тебя позвала. Только такой человек как ты, который растил детей много лет, мог прикрыть собой солдат, которые были тебе как дети. Нам будет не хватать тебя, мы будем всегда помнить нашего капитана», — сказала одна из коллег и друзей погибшего. Денис Ефанов был тренером спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка». На церемонию прощания пришли десятки его воспитанниц и их родители. Капитана вспоминали как необыкновенно доброго, отзывчивого, искреннего человека с тонким чувством юмора. «Он ни капли не берег себя, вкладывался в работу, стремился вырастить чемпиона. Настоящий патриот нашей спортивной школы и патриот родины», — сказал один из представителей «Уралочки». Денис Ефанов погиб на спецоперации 27 апреля. Спортсмен был командиром мотострелковой роты и прикрыл собой от минометного огня товарищей. Мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Похоронят героя в родном поселке Сарана Красноуфимского района Свердловской области.