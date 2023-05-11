Синоптик раскрыл, когда смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга

Смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая. Прогнозом на ближайшее время с корреспондентом URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.
«До 17 мая мы не ожидаем каких-то изменений погоды. Небольшой дождь в городе вероятен 14 числа, но пока это небольшой дождь. Пока в окрестностях близлежащих регионах у нас не прекратятся возгорания и не пройдут хорошие дожди, ситуация со смогом может периодически повторяться», — отметила Шепоренко.
Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург окутан смогом. Предположительно, он вызван лесными пожарами, которые бушуют на территории Свердловской области. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.
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