Синоптик раскрыл, когда смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга

Синоптик Шепоренко: в Екатеринбурге смог продержится до 17 мая

12 мая 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Смог в уральской столице продержится как минимум до 17 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая. Прогнозом на ближайшее время с корреспондентом URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «До 17 мая мы не ожидаем каких-то изменений погоды. Небольшой дождь в городе вероятен 14 числа, но пока это небольшой дождь. Пока в окрестностях близлежащих регионах у нас не прекратятся возгорания и не пройдут хорошие дожди, ситуация со смогом может периодически повторяться», — отметила Шепоренко. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург окутан смогом. Предположительно, он вызван лесными пожарами, которые бушуют на территории Свердловской области. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.

Смог и запах гари от лесных пожаров, наблюдающиеся в Екатеринбурге, могут уйти в среду, 17 мая. Прогнозом на ближайшее время с корреспондентом URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «До 17 мая мы не ожидаем каких-то изменений погоды. Небольшой дождь в городе вероятен 14 числа, но пока это небольшой дождь. Пока в окрестностях близлежащих регионах у нас не прекратятся возгорания и не пройдут хорошие дожди, ситуация со смогом может периодически повторяться», — отметила Шепоренко. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург окутан смогом. Предположительно, он вызван лесными пожарами, которые бушуют на территории Свердловской области. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.