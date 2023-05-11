Из Челябинской области в Казахстан не выпустили 18,5 тонны свинины

12 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Вывоз свиных полутуш остановили из-за ограничений со стороны Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На границе Челябинской области и Казахстана задержали грузовик со свиными полутушами. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, вес груза составил 18,5 тонн. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с погрануправлением ФСБ России задержало транспортное средство. Автомобиль вывозил в Костанайскую область Казахстана поднадзорный груз с нарушениями правил транспортировки», — отметили в ведомстве. Машину задержали на пункте «Николаевка». Автомобиль следовал из Башкортостана. Были нарушены временные ограничения на вывоз свиноводческой продукции из Башкирии. Норму власти Казахстана ввели с 1 февраля 2022 года. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней. К вывозу запрещены мясо свиней и кабанов, живые свиньи, сперма хряков. Автомобиль в итоге вернули к месту отправления. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.

На границе Челябинской области и Казахстана задержали грузовик со свиными полутушами. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, вес груза составил 18,5 тонн. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с погрануправлением ФСБ России задержало транспортное средство. Автомобиль вывозил в Костанайскую область Казахстана поднадзорный груз с нарушениями правил транспортировки», — отметили в ведомстве. Машину задержали на пункте «Николаевка». Автомобиль следовал из Башкортостана. Были нарушены временные ограничения на вывоз свиноводческой продукции из Башкирии. Норму власти Казахстана ввели с 1 февраля 2022 года. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней. К вывозу запрещены мясо свиней и кабанов, живые свиньи, сперма хряков. Автомобиль в итоге вернули к месту отправления. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.