11 мая 2023

Из Челябинской области в Казахстан не выпустили 18,5 тонны свинины

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Алексей Текслер посетил новый логистический центр ООО «Ариант». Челябинск, колбаса, свинина, ариант, мясо, продукция ариант
Вывоз свиных полутуш остановили из-за ограничений со стороны Казахстана Фото:

На границе Челябинской области и Казахстана задержали грузовик со свиными полутушами. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, вес груза составил 18,5 тонн.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с погрануправлением ФСБ России задержало транспортное средство. Автомобиль вывозил в Костанайскую область Казахстана поднадзорный груз с нарушениями правил транспортировки», — отметили в ведомстве.

Машину задержали на пункте «Николаевка». Автомобиль следовал из Башкортостана. Были нарушены временные ограничения на вывоз свиноводческой продукции из Башкирии. Норму власти Казахстана ввели с 1 февраля 2022 года. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней.

К вывозу запрещены мясо свиней и кабанов, живые свиньи, сперма хряков. Автомобиль в итоге вернули к месту отправления. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.

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На границе Челябинской области и Казахстана задержали грузовик со свиными полутушами. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону, вес груза составил 18,5 тонн. «Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям совместно с погрануправлением ФСБ России задержало транспортное средство. Автомобиль вывозил в Костанайскую область Казахстана поднадзорный груз с нарушениями правил транспортировки», — отметили в ведомстве. Машину задержали на пункте «Николаевка». Автомобиль следовал из Башкортостана. Были нарушены временные ограничения на вывоз свиноводческой продукции из Башкирии. Норму власти Казахстана ввели с 1 февраля 2022 года. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней. К вывозу запрещены мясо свиней и кабанов, живые свиньи, сперма хряков. Автомобиль в итоге вернули к месту отправления. С перевозчиком провели разъяснительную беседу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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