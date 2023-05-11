В аэропорту Челябинска поймали пассажирку с сумкой валюты. Фото

12 мая 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Челябинка попыталась вывезти в Турцию крупную партию долларов США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупную сумму валюты пыталась вывезти из Челябинска в дамской сумке за границу 43-летняя пассажирка. В ее отношении возбуждено административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни. «Таможенники остановили пассажирку, летевшую в Турцию. 43-летняя жительница Челябинска следовала через „зеленый“ коридор. В ходе досмотра в ручной клади туристки инспекторы обнаружили 292 купюры по 100 долларов США, общей суммой 29,2 тыс. долларов США — на 2 млн 222 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщина заявила, что не знала правил перемещения через границу крупных сумм валюты и ее декларирования, а также о временном запрете на вывоз наличной валюты более чем на 10 тыс. долларов. В итоге ей придется заплатить штраф в размере до двукратной суммы не указанных средств, в отношении нее возбуждено административное дело. Всего в первом квартале 2023 года инспекторы Челябинской таможни выявили шесть попыток незаконного вывоза валюты на сумму, эквивалентную почти 2 млн рублей. Фото: пресс-служба Челябинской таможни Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Крупную сумму валюты пыталась вывезти из Челябинска в дамской сумке за границу 43-летняя пассажирка. В ее отношении возбуждено административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни. «Таможенники остановили пассажирку, летевшую в Турцию. 43-летняя жительница Челябинска следовала через „зеленый“ коридор. В ходе досмотра в ручной клади туристки инспекторы обнаружили 292 купюры по 100 долларов США, общей суммой 29,2 тыс. долларов США — на 2 млн 222 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщина заявила, что не знала правил перемещения через границу крупных сумм валюты и ее декларирования, а также о временном запрете на вывоз наличной валюты более чем на 10 тыс. долларов. В итоге ей придется заплатить штраф в размере до двукратной суммы не указанных средств, в отношении нее возбуждено административное дело. Всего в первом квартале 2023 года инспекторы Челябинской таможни выявили шесть попыток незаконного вывоза валюты на сумму, эквивалентную почти 2 млн рублей.