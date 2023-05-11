11 мая 2023

В аэропорту Челябинска поймали пассажирку с сумкой валюты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка попыталась вывезти в Турцию крупную партию долларов США Фото:

Крупную сумму валюты пыталась вывезти из Челябинска в дамской сумке за границу 43-летняя пассажирка. В ее отношении возбуждено административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.

«Таможенники остановили пассажирку, летевшую в Турцию. 43-летняя жительница Челябинска следовала через „зеленый“ коридор. В ходе досмотра в ручной клади туристки инспекторы обнаружили 292 купюры по 100 долларов США, общей суммой 29,2 тыс. долларов США — на 2 млн 222 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Женщина заявила, что не знала правил перемещения через границу крупных сумм валюты и ее декларирования, а также о временном запрете на вывоз наличной валюты более чем на 10 тыс. долларов. В итоге ей придется заплатить штраф в размере до двукратной суммы не указанных средств, в отношении нее возбуждено административное дело. Всего в первом квартале 2023 года инспекторы Челябинской таможни выявили шесть попыток незаконного вывоза валюты на сумму, эквивалентную почти 2 млн рублей.

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Крупную сумму валюты пыталась вывезти из Челябинска в дамской сумке за границу 43-летняя пассажирка. В ее отношении возбуждено административное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни. «Таможенники остановили пассажирку, летевшую в Турцию. 43-летняя жительница Челябинска следовала через „зеленый“ коридор. В ходе досмотра в ручной клади туристки инспекторы обнаружили 292 купюры по 100 долларов США, общей суммой 29,2 тыс. долларов США — на 2 млн 222 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщина заявила, что не знала правил перемещения через границу крупных сумм валюты и ее декларирования, а также о временном запрете на вывоз наличной валюты более чем на 10 тыс. долларов. В итоге ей придется заплатить штраф в размере до двукратной суммы не указанных средств, в отношении нее возбуждено административное дело. Всего в первом квартале 2023 года инспекторы Челябинской таможни выявили шесть попыток незаконного вывоза валюты на сумму, эквивалентную почти 2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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