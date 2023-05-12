В Екатеринбурге экстренно остановлено движение поездов

На железнодорожных рельсах в Екатеринбурге обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство

12 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Временно движение поездов по мосту остановлено (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Движение поездов приостановлено, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев (Железнодорожный район, улица Летчиков, 31) обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Заложен под головку рельса. В данный момент участок оцеплен, движение поездов остановлено», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Корреспондент обратился за комментарием в управление на транспорте МВД России по УрФО. Ответ ожидается.

На железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Движение поездов приостановлено, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев (Железнодорожный район, улица Летчиков, 31) обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Заложен под головку рельса. В данный момент участок оцеплен, движение поездов остановлено», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Корреспондент обратился за комментарием в управление на транспорте МВД России по УрФО. Ответ ожидается.