В Екатеринбурге экстренно остановлено движение поездов

На железнодорожных рельсах в Екатеринбурге обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
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Временно движение поездов по мосту остановлено (архивное фото) Фото:

На железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Движение поездов приостановлено, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев (Железнодорожный район, улица Летчиков, 31) обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Заложен под головку рельса. В данный момент участок оцеплен, движение поездов остановлено», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Корреспондент обратился за комментарием в управление на транспорте МВД России по УрФО. Ответ ожидается.

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На железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Движение поездов приостановлено, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев (Железнодорожный район, улица Летчиков, 31) обнаружен предмет с проводами, похожий на взрывное устройство. Заложен под головку рельса. В данный момент участок оцеплен, движение поездов остановлено», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Корреспондент обратился за комментарием в управление на транспорте МВД России по УрФО. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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