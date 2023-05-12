В Кремле обрадовались прозрению Запада в вопросе санкций против РФ

Песков: чем больше СМИ будут говорить о последствиях санкций для Запада, тем лучше
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отреагировал на материалы западных СМИ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кремле рады тому, что западные СМИ начали писать о негативном эффекте антироссийских санкций для Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, жители Запада должны понимать обоюдоострый эффект ограничительных мер.

«Заметно, что в последнее время все больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного запада. На тему эффективности введенных санкций и на тему того, насколько это обоюдоострое оружие наносит вред Европе. И в серьезных изданиях такие попытки анализа мы видим. Это больше хорошо, чем плохо, что задумываются. Мы хотели бы, чтобы люди в странах коллективного Запада понимали, что приходится платить за эту ошибочную политику запада. Чем будут больше рассказывать, тем лучше», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее британский журнал The Spectator выпустил материал, в котором говорилось о провале Запада вести экономическую войну против России. Как отмечали обозреватели, Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире.

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В Кремле рады тому, что западные СМИ начали писать о негативном эффекте антироссийских санкций для Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, жители Запада должны понимать обоюдоострый эффект ограничительных мер. «Заметно, что в последнее время все больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного запада. На тему эффективности введенных санкций и на тему того, насколько это обоюдоострое оружие наносит вред Европе. И в серьезных изданиях такие попытки анализа мы видим. Это больше хорошо, чем плохо, что задумываются. Мы хотели бы, чтобы люди в странах коллективного Запада понимали, что приходится платить за эту ошибочную политику запада. Чем будут больше рассказывать, тем лучше», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее британский журнал The Spectator выпустил материал, в котором говорилось о провале Запада вести экономическую войну против России. Как отмечали обозреватели, Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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