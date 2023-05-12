Екатеринбуржцам предлагают купить двухэтажный банкетный зал «Эрмитаж» с видом на Никольское кладбище в районе Сортировки, чтобы отмечать там свадьбы и другие торжества. За здание с позолотой и лепниной просят 86 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость».
«Местоположение участка очень удачное. Расположен на перекрестке улиц Автомагистральная и Пехотинцев, высокий автомобильный трафик. Возможно использовать под другой формат общепита, либо под строительство торгового центра», — говорится в объявлении. Также предлагают задействовать соседний участок площадью 35 соток, который сейчас используют в качестве парковки.
За десятки миллионов покупателю достанется двухэтажное здание с подвалом на улице Пехотинцев, 25 площадью 613,5 кв. м. Внутри — большой банкетный зал до 100 человек, малый зал для вечеринок, есть welcome-зона и место для выездной регистрации.
Ранее сосед «Эрмитажа» — владелец ресторана «Неаполь» — решил сдать свое заведение в аренду. Помещение готовы отдать за 250 тысяч рублей.
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