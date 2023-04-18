В Екатеринбурге продают ресторан с видом на кладбище. Фото

19 апреля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Во время праздничного торжества гостям придется смотреть на кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владелец ресторана «Неаполь» (находится напротив Никольского кладбища на ул. Пехотинцев 21а в Екатеринбурге) решил сдать свое заведение в аренду. Помещение готовы отдать за 250 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито Объявления». «Сдается на длительный срок готовый бизнес, в связи с переездом собственника (на расстоянии контролировать не получается). Бизнес налажен, постоянная клиентская база, работа есть всегда за счет свадеб, корпоративов, выпускных», — сообщает продавец. Новому временному владельцу достанется помещение с площадью 500 кв. м, двумя залами на 40 и 200 человек, а также мебель, техника, текстиль и посуда. «Стоимость более чем адекватна, так как ежемесячная выручка в три раза больше, если работать, а не сидеть, можно доходы и увеличить», — говорится в объявлении. Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу,

Владелец ресторана «Неаполь» (находится напротив Никольского кладбища на ул. Пехотинцев 21а в Екатеринбурге) решил сдать свое заведение в аренду. Помещение готовы отдать за 250 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито Объявления». «Сдается на длительный срок готовый бизнес, в связи с переездом собственника (на расстоянии контролировать не получается). Бизнес налажен, постоянная клиентская база, работа есть всегда за счет свадеб, корпоративов, выпускных», — сообщает продавец. Новому временному владельцу достанется помещение с площадью 500 кв. м, двумя залами на 40 и 200 человек, а также мебель, техника, текстиль и посуда. «Стоимость более чем адекватна, так как ежемесячная выручка в три раза больше, если работать, а не сидеть, можно доходы и увеличить», — говорится в объявлении. Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу,