Владелец ресторана «Неаполь» (находится напротив Никольского кладбища на ул. Пехотинцев 21а в Екатеринбурге) решил сдать свое заведение в аренду. Помещение готовы отдать за 250 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито Объявления».
«Сдается на длительный срок готовый бизнес, в связи с переездом собственника (на расстоянии контролировать не получается). Бизнес налажен, постоянная клиентская база, работа есть всегда за счет свадеб, корпоративов, выпускных», — сообщает продавец.
Новому временному владельцу достанется помещение с площадью 500 кв. м, двумя залами на 40 и 200 человек, а также мебель, техника, текстиль и посуда. «Стоимость более чем адекватна, так как ежемесячная выручка в три раза больше, если работать, а не сидеть, можно доходы и увеличить», — говорится в объявлении.
Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллионов рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу,
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