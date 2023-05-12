В Челябинской области в ноябре обсудят внутренние резервы экономического роста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре 2023 года в Челябинской области состоится «Русский экономический форум». Об этом в ходе выездного заседания комитета по экономической политике Госдумы РФ объявил в Магнитогорске 12 мая челябинский губернатор Алексей Текслер.

«В Челябинской области с 9 по 11 ноября пройдет „Русский экономический форум“. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — отметил Текслер в своем выступлении.

Губернатор добавил, что при этом в рамках проведения экономической политики власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами. Текслер пригласил участников мероприятия в область, выразив уверенность, что состоятся интересные дискуссии.

В выездном заседании принимают участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты комитета, представители федеральных министерств, госкорпораций Росатом и «ВЭБ.РФ». Также к работе парламентариев подключились руководители крупных промышленных предприятий и образовательных организаций.

В Магнитогорске губернатор Алексей Текслер объявил о проведении в регионе экономического форума Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области