В Челябинской области пройдет «Русский экономический форум». Фото

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Алексей Текслер на заседании Координационного Совета по вопросам экологии. Челябинск , текслер алексей
В Челябинской области в ноябре обсудят внутренние резервы экономического роста Фото:

В ноябре 2023 года в Челябинской области состоится «Русский экономический форум». Об этом в ходе выездного заседания комитета по экономической политике Госдумы РФ объявил в Магнитогорске 12 мая челябинский губернатор Алексей Текслер.

«В Челябинской области с 9 по 11 ноября пройдет „Русский экономический форум“. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — отметил Текслер в своем выступлении.

Губернатор добавил, что при этом в рамках проведения экономической политики власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами. Текслер пригласил участников мероприятия в область, выразив уверенность, что состоятся интересные дискуссии.

В выездном заседании принимают участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты комитета, представители федеральных министерств, госкорпораций Росатом и «ВЭБ.РФ». Также к работе парламентариев подключились руководители крупных промышленных предприятий и образовательных организаций.

В Магнитогорске губернатор Алексей Текслер объявил о проведении в регионе экономического форума
В Магнитогорске губернатор Алексей Текслер объявил о проведении в регионе экономического форума
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На совещании обсудили развитие моногородов и промышленности области
На совещании обсудили развитие моногородов и промышленности области
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В ноябре 2023 года в Челябинской области состоится «Русский экономический форум». Об этом в ходе выездного заседания комитета по экономической политике Госдумы РФ объявил в Магнитогорске 12 мая челябинский губернатор Алексей Текслер. «В Челябинской области с 9 по 11 ноября пройдет „Русский экономический форум“. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — отметил Текслер в своем выступлении. Губернатор добавил, что при этом в рамках проведения экономической политики власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами. Текслер пригласил участников мероприятия в область, выразив уверенность, что состоятся интересные дискуссии. В выездном заседании принимают участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты комитета, представители федеральных министерств, госкорпораций Росатом и «ВЭБ.РФ». Также к работе парламентариев подключились руководители крупных промышленных предприятий и образовательных организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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