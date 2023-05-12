В ноябре 2023 года в Челябинской области состоится «Русский экономический форум». Об этом в ходе выездного заседания комитета по экономической политике Госдумы РФ объявил в Магнитогорске 12 мая челябинский губернатор Алексей Текслер.
«В Челябинской области с 9 по 11 ноября пройдет „Русский экономический форум“. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — отметил Текслер в своем выступлении.
Губернатор добавил, что при этом в рамках проведения экономической политики власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами. Текслер пригласил участников мероприятия в область, выразив уверенность, что состоятся интересные дискуссии.
В выездном заседании принимают участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты комитета, представители федеральных министерств, госкорпораций Росатом и «ВЭБ.РФ». Также к работе парламентариев подключились руководители крупных промышленных предприятий и образовательных организаций.
В Магнитогорске губернатор Алексей Текслер объявил о проведении в регионе экономического форума
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
На совещании обсудили развитие моногородов и промышленности области
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
В ноябре 2023 года в Челябинской области состоится «Русский экономический форум». Об этом в ходе выездного заседания комитета по экономической политике Госдумы РФ объявил в Магнитогорске 12 мая челябинский губернатор Алексей Текслер. «В Челябинской области с 9 по 11 ноября пройдет „Русский экономический форум“. Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране», — отметил Текслер в своем выступлении. Губернатор добавил, что при этом в рамках проведения экономической политики власти не отказываются от взаимодействия с дружественными странами. Текслер пригласил участников мероприятия в область, выразив уверенность, что состоятся интересные дискуссии. В выездном заседании принимают участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты комитета, представители федеральных министерств, госкорпораций Росатом и «ВЭБ.РФ». Также к работе парламентариев подключились руководители крупных промышленных предприятий и образовательных организаций.