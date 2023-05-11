Тюменцев приглашают на вечеринку со связыванием и БДСМ

Жителей Тюмени приглашают на вечеринку, где примут участие мастера БДСМ, связывания и других сексуальных практик. Информация об этом содержится в telegram-канале организаторов. Мероприятие пройдет с 15 по 17 июля под Тюменью на одной из баз отдыха.
«Локация: база отдыха на берегу озера под Тюменью. Дискотека от пяти ди-джеев, шоу-программа от тематического ведущего, мастера и практики БДСМ, шибари, ваксплей, завораживающие игры и песни у костра и многое другое. Количество мест: 200+ человек», — сообщается в анонсе вечеринки.
Чтобы попасть на мероприятие, мужчинам за один день придется заплатить 7500 рублей, женщинам — 3500. С пары организаторы возьмут 11 000 рублей. Отмечается, что в стоимость взноса также входит питание и размещение в гостиничного номере или палатке. Помимо оплаты, желающим попасть на вечеринку придется пройти анкетирование и собеседование.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.