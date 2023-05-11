Вахтовику-пожарному в ЯНАО предлагают работать за 110 тысяч рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) пожарному предлагают заработною плату в 110 тысяч рублей. Как говорится на площадке «Авито», работа предполагает вахтовый метод.
«Требуется спасатель, пожарный, газоспасатель. Зарплата от 75 до 110 тысяч рублей. График работы: вахтовый метод», — сказано в объявлении в разделе «Работа». Рассматриваются также кандидаты старше 45 лет.
Работники получают от организации униформу, бесплатное проживание и питание, медицинскую страховку, транспорт до работы. Специалист со своей стороны должен выполнять аварийно-спасательные работы на объектах заказчика.
Ранее сообщалось, что вахтовикам в ЯНАО предлагают развозить воду за 160 тысяч рублей. Работникам предоставляли жилье на месторождении.
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