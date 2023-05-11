11 мая 2023
10 мая 2023

Вахтовику-пожарному в ЯНАО предлагают работать за 110 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, лес, огонь, лесной пожар, учения мчс, лесные пожары, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, тушение лесных пожаров
В ЯНАО вахтовикам-пожарным готовы платить до 110 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пожарному предлагают заработною плату в 110 тысяч рублей. Как говорится на площадке «Авито», работа предполагает вахтовый метод.

«Требуется спасатель, пожарный, газоспасатель. Зарплата от 75 до 110 тысяч рублей. График работы: вахтовый метод», — сказано в объявлении в разделе «Работа». Рассматриваются также кандидаты старше 45 лет.

Работники получают от организации униформу, бесплатное проживание и питание, медицинскую страховку, транспорт до работы. Специалист со своей стороны должен выполнять аварийно-спасательные работы на объектах заказчика.

Ранее сообщалось, что вахтовикам в ЯНАО предлагают развозить воду за 160 тысяч рублей. Работникам предоставляли жилье на месторождении.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) пожарному предлагают заработною плату в 110 тысяч рублей. Как говорится на площадке «Авито», работа предполагает вахтовый метод. «Требуется спасатель, пожарный, газоспасатель. Зарплата от 75 до 110 тысяч рублей. График работы: вахтовый метод», — сказано в объявлении в разделе «Работа». Рассматриваются также кандидаты старше 45 лет. Работники получают от организации униформу, бесплатное проживание и питание, медицинскую страховку, транспорт до работы. Специалист со своей стороны должен выполнять аварийно-спасательные работы на объектах заказчика. Ранее сообщалось, что вахтовикам в ЯНАО предлагают развозить воду за 160 тысяч рублей. Работникам предоставляли жилье на месторождении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...