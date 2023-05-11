Пермские власти подсчитали количество деревень без интернета

В Пермском крае у жителей 166 деревень и сел нет доступа к интернету. Попасть в Сеть они не могут даже с помощью точки коллективного доступа, которая гарантирована законом «О связи». Перечень населенных пунктов опубликовало правительство региона на своем сайте.
«Перечень населенных пунктов Пермского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», — названо приложение к постановлению правительства Прикамья. В списке 166 населенных пунктов из 22 округов региона.
В марте министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских говорил, что до 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населенные пункты региона численностью от 100 человек. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что обеспечение жителей современными цифровыми услугами — приоритетная задача власти.
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