11 мая 2023

Пермские власти подсчитали количество деревень без интернета

В Пермском крае интернет отсутствует в 166 деревнях и селах
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
Интернета нет у жителей 166 деревень и сел Фото:

В Пермском крае у жителей 166 деревень и сел нет доступа к интернету. Попасть в Сеть они не могут даже с помощью точки коллективного доступа, которая гарантирована законом «О связи». Перечень населенных пунктов опубликовало правительство региона на своем сайте.

«Перечень населенных пунктов Пермского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», — названо приложение к постановлению правительства Прикамья. В списке 166 населенных пунктов из 22 округов региона.

В марте министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских говорил, что до 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населенные пункты региона численностью от 100 человек. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что обеспечение жителей современными цифровыми услугами — приоритетная задача власти.

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В Пермском крае у жителей 166 деревень и сел нет доступа к интернету. Попасть в Сеть они не могут даже с помощью точки коллективного доступа, которая гарантирована законом «О связи». Перечень населенных пунктов опубликовало правительство региона на своем сайте. «Перечень населенных пунктов Пермского края, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ «О связи», — названо приложение к постановлению правительства Прикамья. В списке 166 населенных пунктов из 22 округов региона. В марте министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских говорил, что до 2025 года к сотовой связи и интернету будут подключены все населенные пункты региона численностью от 100 человек. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что обеспечение жителей современными цифровыми услугами — приоритетная задача власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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