В курганском правительстве отреагировали на идею возродить совет, созданный при Богомолове

Власти Курганской области готовы собрать совет партий

15 мая 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Совет политических партий соберут в случае необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области готовы собрать совет политических партий, который был создан при бывшем губернаторе Олеге Богомолове, если в этом будет необходимость. Об этом URA.RU сообщили департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «В случае возникновения вопросов, требующих коллегиального обсуждения с политическими партиями, губернатор области может принять решение о проведении заседания Консультативного совета. Дополнительных актов о прекращении или приостановке работы совета не принималось», — говорится в ответе властей. В нем указано, что возникающие вопросы решаются напрямую с партиями. Для обсуждения вопросов и проблем развития области созданы другие площадки. Ранее URA.RU писало, что с просьбой возобновить работу совета к губернатору Вадиму Шумкову обратились представители курганской ЛДПР. Они уточнили, что на заседаниях такого совета представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения и обмениваться мнениями. Совет политпартий был создан в 1998 году, когда регионом руководил Олег Богомолов. В 2002 году его преобразовали в Консультативный совет представителей политических партий. С 2019 года его заседаний не проводилось.

В правительстве Курганской области готовы собрать совет политических партий, который был создан при бывшем губернаторе Олеге Богомолове, если в этом будет необходимость. Об этом URA.RU сообщили департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «В случае возникновения вопросов, требующих коллегиального обсуждения с политическими партиями, губернатор области может принять решение о проведении заседания Консультативного совета. Дополнительных актов о прекращении или приостановке работы совета не принималось», — говорится в ответе властей. В нем указано, что возникающие вопросы решаются напрямую с партиями. Для обсуждения вопросов и проблем развития области созданы другие площадки. Ранее URA.RU писало, что с просьбой возобновить работу совета к губернатору Вадиму Шумкову обратились представители курганской ЛДПР. Они уточнили, что на заседаниях такого совета представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения и обмениваться мнениями. Совет политпартий был создан в 1998 году, когда регионом руководил Олег Богомолов. В 2002 году его преобразовали в Консультативный совет представителей политических партий. С 2019 года его заседаний не проводилось.