14 мая 2023
13 мая 2023

В курганском правительстве отреагировали на идею возродить совет, созданный при Богомолове

Власти Курганской области готовы собрать совет партий
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
Совет политических партий соберут в случае необходимости Фото:

В правительстве Курганской области готовы собрать совет политических партий, который был создан при бывшем губернаторе Олеге Богомолове, если в этом будет необходимость. Об этом URA.RU сообщили департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«В случае возникновения вопросов, требующих коллегиального обсуждения с политическими партиями, губернатор области может принять решение о проведении заседания Консультативного совета. Дополнительных актов о прекращении или приостановке работы совета не принималось», — говорится в ответе властей. В нем указано, что возникающие вопросы решаются напрямую с партиями. Для обсуждения вопросов и проблем развития области созданы другие площадки.

Ранее URA.RU писало, что с просьбой возобновить работу совета к губернатору Вадиму Шумкову обратились представители курганской ЛДПР. Они уточнили, что на заседаниях такого совета представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения и обмениваться мнениями. Совет политпартий был создан в 1998 году, когда регионом руководил Олег Богомолов. В 2002 году его преобразовали в Консультативный совет представителей политических партий. С 2019 года его заседаний не проводилось.

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В правительстве Курганской области готовы собрать совет политических партий, который был создан при бывшем губернаторе Олеге Богомолове, если в этом будет необходимость. Об этом URA.RU сообщили департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «В случае возникновения вопросов, требующих коллегиального обсуждения с политическими партиями, губернатор области может принять решение о проведении заседания Консультативного совета. Дополнительных актов о прекращении или приостановке работы совета не принималось», — говорится в ответе властей. В нем указано, что возникающие вопросы решаются напрямую с партиями. Для обсуждения вопросов и проблем развития области созданы другие площадки. Ранее URA.RU писало, что с просьбой возобновить работу совета к губернатору Вадиму Шумкову обратились представители курганской ЛДПР. Они уточнили, что на заседаниях такого совета представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения и обмениваться мнениями. Совет политпартий был создан в 1998 году, когда регионом руководил Олег Богомолов. В 2002 году его преобразовали в Консультативный совет представителей политических партий. С 2019 года его заседаний не проводилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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