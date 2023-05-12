Эксцентричный певец Антоха МС отказался ехать в Екатеринбург

Хип-хоп исполнитель Антоха МС отменил свое выступление в Екатеринбурге. Музыкант должен был выступить 2 июня на сцене Музея Андеграунда. Об этом URA.RU рассказали представители музея.
«Антоха МС отменил свой гастрольный мини-тур по городам России (Екатеринбург-Уфа-Самара). Музей на связи с менеджером певца, и предварительно мероприятие перенесли на август», — сообщили в музее. Концерт планировали приурочить к выходу нового альбома певца.
Однако в Музее Андеграунда надеются, что певец все же приедет в Екатеринбург и сможет выступить на летнем дворе учреждения. «Несмотря на отмену концерта, музей готовит большой музыкальный фестиваль, который совместит в себе разнообразие музыкальных жанров и различных артистов. Имена всех артистов и программу фестиваля вы узнаете в скором времени», — интригуют в музее.
Ранее стало известно, что в Музее Андеграунда появится новая сцена, на которой ближайшим летом планировал выступить Антоха МС. Также 10 июня представители музея проведут фестиваль, посвященный уральскому року, где выступят около восьми команд.
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