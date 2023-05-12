Эксцентричный певец Антоха МС отказался ехать в Екатеринбург

Исполнитель Антоха МС отменил выступление в Музее Андеграунда в Екатеринбурге
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Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, антоха мс, кузнецов антон
Антоху МС ждали в Екатеринбурге в первый летний месяц Фото:

Хип-хоп исполнитель Антоха МС отменил свое выступление в Екатеринбурге. Музыкант должен был выступить 2 июня на сцене Музея Андеграунда. Об этом URA.RU рассказали представители музея.

«Антоха МС отменил свой гастрольный мини-тур по городам России (Екатеринбург-Уфа-Самара). Музей на связи с менеджером певца, и предварительно мероприятие перенесли на август», — сообщили в музее. Концерт планировали приурочить к выходу нового альбома певца.

Однако в Музее Андеграунда надеются, что певец все же приедет в Екатеринбург и сможет выступить на летнем дворе учреждения. «Несмотря на отмену концерта, музей готовит большой музыкальный фестиваль, который совместит в себе разнообразие музыкальных жанров и различных артистов. Имена всех артистов и программу фестиваля вы узнаете в скором времени», — интригуют в музее.

Ранее стало известно, что в Музее Андеграунда появится новая сцена, на которой ближайшим летом планировал выступить Антоха МС. Также 10 июня представители музея проведут фестиваль, посвященный уральскому року, где выступят около восьми команд.

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Хип-хоп исполнитель Антоха МС отменил свое выступление в Екатеринбурге. Музыкант должен был выступить 2 июня на сцене Музея Андеграунда. Об этом URA.RU рассказали представители музея. «Антоха МС отменил свой гастрольный мини-тур по городам России (Екатеринбург-Уфа-Самара). Музей на связи с менеджером певца, и предварительно мероприятие перенесли на август», — сообщили в музее. Концерт планировали приурочить к выходу нового альбома певца. Однако в Музее Андеграунда надеются, что певец все же приедет в Екатеринбург и сможет выступить на летнем дворе учреждения. «Несмотря на отмену концерта, музей готовит большой музыкальный фестиваль, который совместит в себе разнообразие музыкальных жанров и различных артистов. Имена всех артистов и программу фестиваля вы узнаете в скором времени», — интригуют в музее. Ранее стало известно, что в Музее Андеграунда появится новая сцена, на которой ближайшим летом планировал выступить Антоха МС. Также 10 июня представители музея проведут фестиваль, посвященный уральскому року, где выступят около восьми команд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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