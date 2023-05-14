Имам единственной мечети Кургана покинул пост

15 мая 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Имам курганской мечети Алишер Расулов перевелся в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица Курганской соборной мечети в связи с переводом в другой регион. Информация об этом опубликована на сайте мечети города. «Уважаемые братья и сестры, в работе Курганской соборной мечети произошли некоторые изменения. В связи с переходом имама Алишера Расулова в другой регион, временно исполняющим обязанности имама мечети назначен Жаборов Обиджон», — говорится на сайте соборной мечети. Имам Расулов проработал в Кургане два года. Новый имам вступил в должность с 5 мая 2023 года. Соответствующий приказ подписан председателем Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Мизробовым. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что Расулов перевелся в Брянскую область. Ранее URA.RU писало, что курганского имама наградили в мечети имени Исмагила Аль-Бухари, построенной компанией уральского олигарха. Алишеру Расулову вручили медаль в честь 20-летия религиозной организации мусульман в городе Верхняя Пышма.

Имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица Курганской соборной мечети в связи с переводом в другой регион. Информация об этом опубликована на сайте мечети города. «Уважаемые братья и сестры, в работе Курганской соборной мечети произошли некоторые изменения. В связи с переходом имама Алишера Расулова в другой регион, временно исполняющим обязанности имама мечети назначен Жаборов Обиджон», — говорится на сайте соборной мечети. Имам Расулов проработал в Кургане два года. Новый имам вступил в должность с 5 мая 2023 года. Соответствующий приказ подписан председателем Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Мизробовым. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что Расулов перевелся в Брянскую область. Ранее URA.RU писало, что курганского имама наградили в мечети имени Исмагила Аль-Бухари, построенной компанией уральского олигарха. Алишеру Расулову вручили медаль в честь 20-летия религиозной организации мусульман в городе Верхняя Пышма.