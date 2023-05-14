14 мая 2023
13 мая 2023

Имам единственной мечети Кургана покинул пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничная молитва в Мечети
Имам курганской мечети Алишер Расулов перевелся в другой регион Фото:

Имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица Курганской соборной мечети в связи с переводом в другой регион. Информация об этом опубликована на сайте мечети города.

«Уважаемые братья и сестры, в работе Курганской соборной мечети произошли некоторые изменения. В связи с переходом имама Алишера Расулова в другой регион, временно исполняющим обязанности имама мечети назначен Жаборов Обиджон», — говорится на сайте соборной мечети. Имам Расулов проработал в Кургане два года.

Новый имам вступил в должность с 5 мая 2023 года. Соответствующий приказ подписан председателем Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Мизробовым. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что Расулов перевелся в Брянскую область.

Ранее URA.RU писало, что курганского имама наградили в мечети имени Исмагила Аль-Бухари, построенной компанией уральского олигарха. Алишеру Расулову вручили медаль в честь 20-летия религиозной организации мусульман в городе Верхняя Пышма.

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Имам Алишер Расулов покинул пост духовного лица Курганской соборной мечети в связи с переводом в другой регион. Информация об этом опубликована на сайте мечети города. «Уважаемые братья и сестры, в работе Курганской соборной мечети произошли некоторые изменения. В связи с переходом имама Алишера Расулова в другой регион, временно исполняющим обязанности имама мечети назначен Жаборов Обиджон», — говорится на сайте соборной мечети. Имам Расулов проработал в Кургане два года. Новый имам вступил в должность с 5 мая 2023 года. Соответствующий приказ подписан председателем Курганской городской религиозной организации мусульман Зиедали Мизробовым. В беседе с корреспондентом URA.RU он сообщил, что Расулов перевелся в Брянскую область. Ранее URA.RU писало, что курганского имама наградили в мечети имени Исмагила Аль-Бухари, построенной компанией уральского олигарха. Алишеру Расулову вручили медаль в честь 20-летия религиозной организации мусульман в городе Верхняя Пышма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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