Челябинец покончил с собой в подъезде жилого дома

Тело мужчины обнаружили жильцы дома
В Челябинске в подъезде одного из многоквартирных домов обнаружено тело мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Труп мужчины нашли в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего», — рассказал источник.
По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Труп обнаружили в доме по проспекту Комарова. Мужчине на момент смерти было 73 года.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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