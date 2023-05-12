Челябинец покончил с собой в подъезде жилого дома

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«Немецкий квартал» в металлургическом районе. Челябинск, архитектура, подъезд, старые дома, немецкий квартал, лестница
Тело мужчины обнаружили жильцы дома Фото:

В Челябинске в подъезде одного из многоквартирных домов обнаружено тело мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Труп мужчины нашли в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Труп обнаружили в доме по проспекту Комарова. Мужчине на момент смерти было 73 года.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске в подъезде одного из многоквартирных домов обнаружено тело мужчины, покончившего жизнь самоубийством. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Труп мужчины нашли в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. Труп обнаружили в доме по проспекту Комарова. Мужчине на момент смерти было 73 года. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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