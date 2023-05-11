В ХМАО открывают речную навигацию

12 мая 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе с 15 мая начнут ходить речные суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО открывают навигацию по рекам Нижневартовского района. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что первые рейсы запустят в понедельник. « Открывается речная навигация в Нижневартовском районе. 15 мая начнут ходить суда по маршруту Охтеурская переправа — Ларьяк и Покур — старица Ваткинской протоки, 16 мая будет запущен рейс Нижневартовск — Былино, 17 мая — Нижневартовск-Вампугол и Ларьяк — Белорусский », — указано у публикации. Из-за открытия навигации отменят полеты рейсовых вертолетов по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск. Из Нижневартовска до Охтеурской переправы и до Вампугола, а также обратно начнут ходить рейсовые автобусы. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.

В ХМАО открывают навигацию по рекам Нижневартовского района. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что первые рейсы запустят в понедельник. « Открывается речная навигация в Нижневартовском районе. 15 мая начнут ходить суда по маршруту Охтеурская переправа — Ларьяк и Покур — старица Ваткинской протоки, 16 мая будет запущен рейс Нижневартовск — Былино, 17 мая — Нижневартовск-Вампугол и Ларьяк — Белорусский », — указано у публикации. Из-за открытия навигации отменят полеты рейсовых вертолетов по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск. Из Нижневартовска до Охтеурской переправы и до Вампугола, а также обратно начнут ходить рейсовые автобусы. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.