11 мая 2023

В ХМАО открывают речную навигацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, теплоход, река обь, речной круиз
В Нижневартовском районе с 15 мая начнут ходить речные суда Фото:

В ХМАО открывают навигацию по рекам Нижневартовского района. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что первые рейсы запустят в понедельник.

« Открывается речная навигация в Нижневартовском районе. 15 мая начнут ходить суда по маршруту Охтеурская переправа — Ларьяк и Покур — старица Ваткинской протоки, 16 мая будет запущен рейс Нижневартовск — Былино, 17 мая — Нижневартовск-Вампугол и Ларьяк — Белорусский », — указано у публикации.

Из-за открытия навигации отменят полеты рейсовых вертолетов по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск. Из Нижневартовска до Охтеурской переправы и до Вампугола, а также обратно начнут ходить рейсовые автобусы.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.

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В ХМАО открывают навигацию по рекам Нижневартовского района. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что первые рейсы запустят в понедельник. « Открывается речная навигация в Нижневартовском районе. 15 мая начнут ходить суда по маршруту Охтеурская переправа — Ларьяк и Покур — старица Ваткинской протоки, 16 мая будет запущен рейс Нижневартовск — Былино, 17 мая — Нижневартовск-Вампугол и Ларьяк — Белорусский », — указано у публикации. Из-за открытия навигации отменят полеты рейсовых вертолетов по маршруту Нижневартовск — Покур — Былино — Вампугол — Нижневартовск. Из Нижневартовска до Охтеурской переправы и до Вампугола, а также обратно начнут ходить рейсовые автобусы. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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