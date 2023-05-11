Жители элитного дома в ХМАО пошли войной на местного ресторатора. Видео

Жители элитного дома в Ханты-Мансийске пожаловались на владельца ресторана «1610» Полыгалова

12 мая 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Ресторатор Сергей Полыгалов установил дровяную печь в заведении, расположенном в жилом доме Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийске жители элитного дома 27 по улице Чехова возмущены отношением к ним владельца ресторана «1610» Сергея Полыгалова, известного в городе бизнесмена. Один из жильцов на условиях анонимности обратился в редакцию URA.RU и рассказал, что в помещении, которое размещено в цоколе жилого дома, установили дровяную печь и готовят блюда на открытом огне, и теперь весь дом боится пожара. «Заведение „1610“, принадлежащее местному ресторатору Полыгалову, угрожает нашей безопасности. Как вообще можно разрешить использование дровяной печи и готовить еду на открытом огне в жилом доме? Куда смотрит Роспотребнадзор, администрация города и другие контролирующие органы?» — пожаловался житель многоэтажки. По словам другой жительницы, с Полыгаловым судилась управляющая компания. «Он реконструировал вытяжку, которая теперь дует в обратную сторону. Два года назад мы жаловались на его же заведение, потому что ресторатор установил на крыше вентиляционный короб, из-за чего у меня в ванную задувал ледяной ветер. Тогда по решению суда заведение закрыли, но теперь ресторан обновили, и там установили печь. Вся ванная комната у нас в угольной пыли, и в квартирах постоянно стоит запах гари или жидкости для розжига. Мы пытались переговорить с Полыгаловым, но в ответ услышали только угрозы», — уточнила женщина. Она прислала видео последствий установки печи, с которыми ей приходится бороться. По телефону, указанному на странице ресторана в сервисе «2Гис», корреспонденту ответил сотрудник заведения. Он подтвердил, что в помещении «1610» действительно установлена дровяная печь, в которой блюда готовятся на огне. «Если и были какие-то жалобы, я не в курсе», — уточнил молодой человек. Связаться ни с администратором заведения, ни с его владельцем на момент публикации новости не удалось. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили, что уже в курсе ситуации, но подробности пообещали сообщить позже. «Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие нежилые помещения в многоквартирном доме, инженерное оборудование и коммуникации, согласно СанПиН, должны обеспечить соблюдение гигиенических нормативов», — уточнила замруководителя ведомства Инна Кудрявцева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийске жители элитного дома 27 по улице Чехова возмущены отношением к ним владельца ресторана «1610» Сергея Полыгалова, известного в городе бизнесмена. Один из жильцов на условиях анонимности обратился в редакцию URA.RU и рассказал, что в помещении, которое размещено в цоколе жилого дома, установили дровяную печь и готовят блюда на открытом огне, и теперь весь дом боится пожара. «Заведение „1610“, принадлежащее местному ресторатору Полыгалову, угрожает нашей безопасности. Как вообще можно разрешить использование дровяной печи и готовить еду на открытом огне в жилом доме? Куда смотрит Роспотребнадзор, администрация города и другие контролирующие органы?» — пожаловался житель многоэтажки. По словам другой жительницы, с Полыгаловым судилась управляющая компания. «Он реконструировал вытяжку, которая теперь дует в обратную сторону. Два года назад мы жаловались на его же заведение, потому что ресторатор установил на крыше вентиляционный короб, из-за чего у меня в ванную задувал ледяной ветер. Тогда по решению суда заведение закрыли, но теперь ресторан обновили, и там установили печь. Вся ванная комната у нас в угольной пыли, и в квартирах постоянно стоит запах гари или жидкости для розжига. Мы пытались переговорить с Полыгаловым, но в ответ услышали только угрозы», — уточнила женщина. Она прислала видео последствий установки печи, с которыми ей приходится бороться. По телефону, указанному на странице ресторана в сервисе «2Гис», корреспонденту ответил сотрудник заведения. Он подтвердил, что в помещении «1610» действительно установлена дровяная печь, в которой блюда готовятся на огне. «Если и были какие-то жалобы, я не в курсе», — уточнил молодой человек. Связаться ни с администратором заведения, ни с его владельцем на момент публикации новости не удалось. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили, что уже в курсе ситуации, но подробности пообещали сообщить позже. «Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие нежилые помещения в многоквартирном доме, инженерное оборудование и коммуникации, согласно СанПиН, должны обеспечить соблюдение гигиенических нормативов», — уточнила замруководителя ведомства Инна Кудрявцева.