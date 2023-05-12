Моор заявился на праймериз в качестве кандидата в губернаторы. Инсайд

12 мая 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Александра Моора утвердил политсовет ЕР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Александр Моор заявила на праймериз «Единой России» в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области. Выдвижение действующего главы региона поддержал 12 мая президиум областного политсовета ЕР, сообщил URA.RU источник в политической элите региона. «Моора утвердили как кандидата. Его техническими оппонентами на предварительном голосовании стали депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев», — рассказал инсайдер. Агентство отправило запрос в реготделение ЕР. Ответ на него ожидается. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее выдвижение Моора поддержал президент России Владимир Путин.

Александр Моор заявила на праймериз «Единой России» в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области. Выдвижение действующего главы региона поддержал 12 мая президиум областного политсовета ЕР, сообщил URA.RU источник в политической элите региона. «Моора утвердили как кандидата. Его техническими оппонентами на предварительном голосовании стали депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев», — рассказал инсайдер. Агентство отправило запрос в реготделение ЕР. Ответ на него ожидается. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее выдвижение Моора поддержал президент России Владимир Путин.