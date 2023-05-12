Моор заявился на праймериз в качестве кандидата в губернаторы. Инсайд

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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Кандидатуру Александра Моора утвердил политсовет ЕР Фото:

Александр Моор заявила на праймериз «Единой России» в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области. Выдвижение действующего главы региона поддержал 12 мая президиум областного политсовета ЕР, сообщил URA.RU источник в политической элите региона.

«Моора утвердили как кандидата. Его техническими оппонентами на предварительном голосовании стали депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев», — рассказал инсайдер.

Агентство отправило запрос в реготделение ЕР. Ответ на него ожидается.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее выдвижение Моора поддержал президент России Владимир Путин.

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Александр Моор заявила на праймериз «Единой России» в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области. Выдвижение действующего главы региона поддержал 12 мая президиум областного политсовета ЕР, сообщил URA.RU источник в политической элите региона. «Моора утвердили как кандидата. Его техническими оппонентами на предварительном голосовании стали депутаты Тюменской облдумы Владимир Фомин и Владимир Пушкарев», — рассказал инсайдер. Агентство отправило запрос в реготделение ЕР. Ответ на него ожидается. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября на территории юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее выдвижение Моора поддержал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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