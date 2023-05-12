Челябинскую мечеть, в которую радикалы не пускали мусульман, вернули верующим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репортаж по террористке. Челябинск, раев ринат
Муфтий Ринат Раеву пообещал сделать вход в мечеть открытым для всех желающих Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) мечеть деревни Аязгулова, куда ранее местных жителей не пускали представители радикального ислама, официально передали в Региональное духовное управление мусульман. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«Процедура передачи ключей от мечети прошла на собрании жителей деревни Аязгулова. Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов передал правоустанавливающие документы и ключи от мечети муфтию Челябинской и Курганской областей Ринату хазрату Раеву», — заявили в пресс-службе.

Ранее муфтий Раев отмечал, что к захватившей мечеть общине были претензии не только со стороны жителей, но и силовиков. В мечети находили запрещенную литературу, а члены общины делили мусульман по идеологическим взглядам на своих и чужих, и не пускали туда местных жителей, которые на свои средства и построили эту мечеть.

Судебные приставы изъяли здание мечети у религиозной общины Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР) в конце апреля 2023 года. Теперь двери мечети деревни Аязгулова будут открыты для всех местных жителей.

«Суд признал здание мечети бесхозным и его передали на баланс администрации района. На основании соглашения о социальном партнерстве с Региональным духовным управлением мусульман области здание мечети передано в РДУМ Челябинской области», — подчеркнул глава района.

Глава района Игорь Ишимов в торжественной обстановке передал РДУМ документы на мечеть
Глава района Игорь Ишимов в торжественной обстановке передал РДУМ документы на мечеть
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Аргаяшском районе (Челябинская область) мечеть деревни Аязгулова, куда ранее местных жителей не пускали представители радикального ислама, официально передали в Региональное духовное управление мусульман. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Процедура передачи ключей от мечети прошла на собрании жителей деревни Аязгулова. Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов передал правоустанавливающие документы и ключи от мечети муфтию Челябинской и Курганской областей Ринату хазрату Раеву», — заявили в пресс-службе. Ранее муфтий Раев отмечал, что к захватившей мечеть общине были претензии не только со стороны жителей, но и силовиков. В мечети находили запрещенную литературу, а члены общины делили мусульман по идеологическим взглядам на своих и чужих, и не пускали туда местных жителей, которые на свои средства и построили эту мечеть. Судебные приставы изъяли здание мечети у религиозной общины Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР) в конце апреля 2023 года. Теперь двери мечети деревни Аязгулова будут открыты для всех местных жителей. «Суд признал здание мечети бесхозным и его передали на баланс администрации района. На основании соглашения о социальном партнерстве с Региональным духовным управлением мусульман области здание мечети передано в РДУМ Челябинской области», — подчеркнул глава района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...