Муфтий Ринат Раеву пообещал сделать вход в мечеть открытым для всех желающих Фото: Александр Медведев © URA.RU

В Аргаяшском районе (Челябинская область) мечеть деревни Аязгулова, куда ранее местных жителей не пускали представители радикального ислама, официально передали в Региональное духовное управление мусульман. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«Процедура передачи ключей от мечети прошла на собрании жителей деревни Аязгулова. Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов передал правоустанавливающие документы и ключи от мечети муфтию Челябинской и Курганской областей Ринату хазрату Раеву», — заявили в пресс-службе.

Ранее муфтий Раев отмечал, что к захватившей мечеть общине были претензии не только со стороны жителей, но и силовиков. В мечети находили запрещенную литературу, а члены общины делили мусульман по идеологическим взглядам на своих и чужих, и не пускали туда местных жителей, которые на свои средства и построили эту мечеть.

Судебные приставы изъяли здание мечети у религиозной общины Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР) в конце апреля 2023 года. Теперь двери мечети деревни Аязгулова будут открыты для всех местных жителей.

«Суд признал здание мечети бесхозным и его передали на баланс администрации района. На основании соглашения о социальном партнерстве с Региональным духовным управлением мусульман области здание мечети передано в РДУМ Челябинской области», — подчеркнул глава района.

Глава района Игорь Ишимов в торжественной обстановке передал РДУМ документы на мечеть Фото: пресс-служба Аргаяшского района