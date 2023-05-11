11 мая 2023

Нефтяник из ХМАО снаряжает экспедицию на поиски снежного человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, поход, туристы, туризм, треккинг
Исследователи посетят мистические места ХМАО Фото:

Уроженец Нижневартовска и владелец нефтесервисных предприятий, ведущих деятельность на территории ХМАО, Георгий Шумаков готовит экспедицию по сакральным местам округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, что стремится разгадать мистические тайны Югры, в том числе открыть секреты горы Пирамида и каменного города Торе-Порре-Из, найти следы и доказать существование снежного человека.

«В своих путешествиях по ХМАО я столкнулся с необъяснимыми явлениями: видел странные светящиеся объекты вдали от человеческого жилья, загадочные строения нерукотворного производства, местные жители рассказывали нам о встречах со снежным человеком. Мы решили с помощью современных приборов исследовать эти места и разгадать их тайны», — пояснил Шумаков.

В состав группы войдут ученые и представители Русского географического общества, проводник из местного населения и сам бизнесмен, который финансирует экспедицию. Они исследуют загадочные территории Березовского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Сургутского районов. Меценат рассчитывает потратить на подготовку к путешествию, закупку оборудования и саму экспедицию порядка четырех миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО набирают людей для раскопок столицы древнего княжества. Археологический объект расположен в районе села Шеркалы Октябрьского района (ХМАО).

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Уроженец Нижневартовска и владелец нефтесервисных предприятий, ведущих деятельность на территории ХМАО, Георгий Шумаков готовит экспедицию по сакральным местам округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, что стремится разгадать мистические тайны Югры, в том числе открыть секреты горы Пирамида и каменного города Торе-Порре-Из, найти следы и доказать существование снежного человека. «В своих путешествиях по ХМАО я столкнулся с необъяснимыми явлениями: видел странные светящиеся объекты вдали от человеческого жилья, загадочные строения нерукотворного производства, местные жители рассказывали нам о встречах со снежным человеком. Мы решили с помощью современных приборов исследовать эти места и разгадать их тайны», — пояснил Шумаков. В состав группы войдут ученые и представители Русского географического общества, проводник из местного населения и сам бизнесмен, который финансирует экспедицию. Они исследуют загадочные территории Березовского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Сургутского районов. Меценат рассчитывает потратить на подготовку к путешествию, закупку оборудования и саму экспедицию порядка четырех миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО набирают людей для раскопок столицы древнего княжества. Археологический объект расположен в районе села Шеркалы Октябрьского района (ХМАО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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