Нефтяник из ХМАО снаряжает экспедицию на поиски снежного человека

12 мая 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Исследователи посетят мистические места ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уроженец Нижневартовска и владелец нефтесервисных предприятий, ведущих деятельность на территории ХМАО, Георгий Шумаков готовит экспедицию по сакральным местам округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, что стремится разгадать мистические тайны Югры, в том числе открыть секреты горы Пирамида и каменного города Торе-Порре-Из, найти следы и доказать существование снежного человека. «В своих путешествиях по ХМАО я столкнулся с необъяснимыми явлениями: видел странные светящиеся объекты вдали от человеческого жилья, загадочные строения нерукотворного производства, местные жители рассказывали нам о встречах со снежным человеком. Мы решили с помощью современных приборов исследовать эти места и разгадать их тайны», — пояснил Шумаков. В состав группы войдут ученые и представители Русского географического общества, проводник из местного населения и сам бизнесмен, который финансирует экспедицию. Они исследуют загадочные территории Березовского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Сургутского районов. Меценат рассчитывает потратить на подготовку к путешествию, закупку оборудования и саму экспедицию порядка четырех миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО набирают людей для раскопок столицы древнего княжества. Археологический объект расположен в районе села Шеркалы Октябрьского района (ХМАО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Нижневартовска и владелец нефтесервисных предприятий, ведущих деятельность на территории ХМАО, Георгий Шумаков готовит экспедицию по сакральным местам округа. В разговоре с корреспондентом URA.RU он рассказал, что стремится разгадать мистические тайны Югры, в том числе открыть секреты горы Пирамида и каменного города Торе-Порре-Из, найти следы и доказать существование снежного человека. «В своих путешествиях по ХМАО я столкнулся с необъяснимыми явлениями: видел странные светящиеся объекты вдали от человеческого жилья, загадочные строения нерукотворного производства, местные жители рассказывали нам о встречах со снежным человеком. Мы решили с помощью современных приборов исследовать эти места и разгадать их тайны», — пояснил Шумаков. В состав группы войдут ученые и представители Русского географического общества, проводник из местного населения и сам бизнесмен, который финансирует экспедицию. Они исследуют загадочные территории Березовского, Ханты-Мансийского, Октябрьского и Сургутского районов. Меценат рассчитывает потратить на подготовку к путешествию, закупку оборудования и саму экспедицию порядка четырех миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО набирают людей для раскопок столицы древнего княжества. Археологический объект расположен в районе села Шеркалы Октябрьского района (ХМАО).