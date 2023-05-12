В Екатеринбурге эвакуировали посетителей огромного ТЦ 12 мая 2023 в 19:09 Размер текста - 17 + Причина эвакуации посетителей торгового центра не раскрывается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра (ТЦ) «Фан Фан». Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Вывели всех людей из торгового центра „Фан Фан“. Причина эвакуации не разглашаются. Сейчас посетители ждут, пока разрешат зайти обратно», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра (ТЦ) «Фан Фан». Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Вывели всех людей из торгового центра „Фан Фан“. Причина эвакуации не разглашаются. Сейчас посетители ждут, пока разрешат зайти обратно», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям