В Екатеринбурге эвакуировали посетителей огромного ТЦ

Причина эвакуации посетителей торгового центра не раскрывается
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра (ТЦ) «Фан Фан». Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«Вывели всех людей из торгового центра „Фан Фан“. Причина эвакуации не разглашаются. Сейчас посетители ждут, пока разрешат зайти обратно», — сказал читатель агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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