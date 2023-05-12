Mash: ВСУ нанесли удар по Луганску британскими ракетами Storm Shadow 12 мая 2023 в 21:06 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow, сообщает Mash Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске прогремело два взрыва, которые предположительно могут говорить об ударе ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. О возможном применении таких ракет может говорить дальность расположения позиций украинской армии от города. «В Луганске прозвучало два взрыва. Ударить могли ракетами Storm Shadow», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что очевидцы сообщают, что перед взрывами были слышны звуки прилета крылатых ракет. Также в пользу версии о применении ВСУ британских ракет Storm Shadow говорит дальность расположения украинских позиций от города. Такое расстояние могли преодолеть исключительно ракеты Storm Shadow, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно о передаче Великобританией Украине крылатых ракет Storm Shadow. URA.RU подробно рассказывало о характеристиках подобных ракет. Ветеран ВС США Станислав Крапивник выразил мнение, что поставки британских ракет ВСУ должны быть немедленно нейтрализованы, передает «Федеральное агентство новостей». В Луганске прогремело два взрыва, которые предположительно могут говорить об ударе ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. О возможном применении таких ракет может говорить дальность расположения позиций украинской армии от города. «В Луганске прозвучало два взрыва. Ударить могли ракетами Storm Shadow», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что очевидцы сообщают, что перед взрывами были слышны звуки прилета крылатых ракет. Также в пользу версии о применении ВСУ британских ракет Storm Shadow говорит дальность расположения украинских позиций от города. Такое расстояние могли преодолеть исключительно ракеты Storm Shadow, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно о передаче Великобританией Украине крылатых ракет Storm Shadow. URA.RU подробно рассказывало о характеристиках подобных ракет. Ветеран ВС США Станислав Крапивник выразил мнение, что поставки британских ракет ВСУ должны быть немедленно нейтрализованы, передает «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям