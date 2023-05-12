Mash: ВСУ нанесли удар по Луганску британскими ракетами Storm Shadow

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами Storm Shadow, сообщает Mash Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганске прогремело два взрыва, которые предположительно могут говорить об ударе ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. О возможном применении таких ракет может говорить дальность расположения позиций украинской армии от города.

«В Луганске прозвучало два взрыва. Ударить могли ракетами Storm Shadow», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что очевидцы сообщают, что перед взрывами были слышны звуки прилета крылатых ракет. Также в пользу версии о применении ВСУ британских ракет Storm Shadow говорит дальность расположения украинских позиций от города. Такое расстояние могли преодолеть исключительно ракеты Storm Shadow, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее стало известно о передаче Великобританией Украине крылатых ракет Storm Shadow. URA.RU подробно рассказывало о характеристиках подобных ракет. Ветеран ВС США Станислав Крапивник выразил мнение, что поставки британских ракет ВСУ должны быть немедленно нейтрализованы, передает «Федеральное агентство новостей».

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В Луганске прогремело два взрыва, которые предположительно могут говорить об ударе ВСУ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. О возможном применении таких ракет может говорить дальность расположения позиций украинской армии от города. «В Луганске прозвучало два взрыва. Ударить могли ракетами Storm Shadow», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что очевидцы сообщают, что перед взрывами были слышны звуки прилета крылатых ракет. Также в пользу версии о применении ВСУ британских ракет Storm Shadow говорит дальность расположения украинских позиций от города. Такое расстояние могли преодолеть исключительно ракеты Storm Shadow, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно о передаче Великобританией Украине крылатых ракет Storm Shadow. URA.RU подробно рассказывало о характеристиках подобных ракет. Ветеран ВС США Станислав Крапивник выразил мнение, что поставки британских ракет ВСУ должны быть немедленно нейтрализованы, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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