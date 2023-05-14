Адмирал Комоедов объяснил, как Россия может защитить Крым от атак ВСУ

Адмирал Комоедов призвал модернизировать систему ПВО для защиты Крыма от ВСУ

15 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В Крыму необходимо создать эшелонированную систему ПВО, считает Владимир Комоедов Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки, чтобы защитить полуостров от атак ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «Большинство задач, конечно, будет решено — и обнаружение, и уничтожение. Но кое-что может и прорваться, потому что нужно эшелонированное построение системы ПВО. Системы обнаружения и разведки. Также нужно, чтобы у нас было развито обнаружение малозаметных морских целей, чтобы не атаковали они с помощью англичан надводными дронами, которые приносят много бед, в том числе, и Севастополю», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал добавил, что, благодаря спутниковым системам наблюдения США, ВСУ могут раскрывать позиции наших ПВО. «К сожалению, у американцев очень здорово развито спутниковое наблюдение. Причем, не только в оптическом диапазоне, а во многих-многих других. Их системы обнаруживают наши комплексы ПВО в радиолокационном режиме, в оптическом, то есть могут смотреть, как в телевизоре, могут в инфракрасном. Направили мы ракету по их дрону, и ВСУ уже знают место, откуда произошел запуск, где находится система базирования, построения войск и частей ПВО. Обмануть наши силы они могут также путем введением поправок на координаты цели, потому что система GPS у них управляемая», — подчеркнул Комоедов. Ранее командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов заявил об усилении охраны основной базы флота в Севастополе (Крым) и мест стоянки кораблей, так как увеличилась атак ВСУ роботизированными надводными и подводными комплексами. Также для раннего обнаружения, в том числе БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), была увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Крыму необходимо создать эшелонированное построение системы ПВО, обнаружения и разведки, чтобы защитить полуостров от атак ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов. «Большинство задач, конечно, будет решено — и обнаружение, и уничтожение. Но кое-что может и прорваться, потому что нужно эшелонированное построение системы ПВО. Системы обнаружения и разведки. Также нужно, чтобы у нас было развито обнаружение малозаметных морских целей, чтобы не атаковали они с помощью англичан надводными дронами, которые приносят много бед, в том числе, и Севастополю», — объяснил Владимир Комоедов. Адмирал добавил, что, благодаря спутниковым системам наблюдения США, ВСУ могут раскрывать позиции наших ПВО. «К сожалению, у американцев очень здорово развито спутниковое наблюдение. Причем, не только в оптическом диапазоне, а во многих-многих других. Их системы обнаруживают наши комплексы ПВО в радиолокационном режиме, в оптическом, то есть могут смотреть, как в телевизоре, могут в инфракрасном. Направили мы ракету по их дрону, и ВСУ уже знают место, откуда произошел запуск, где находится система базирования, построения войск и частей ПВО. Обмануть наши силы они могут также путем введением поправок на координаты цели, потому что система GPS у них управляемая», — подчеркнул Комоедов. Ранее командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов заявил об усилении охраны основной базы флота в Севастополе (Крым) и мест стоянки кораблей, так как увеличилась атак ВСУ роботизированными надводными и подводными комплексами. Также для раннего обнаружения, в том числе БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), была увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства.