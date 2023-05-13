Экономист Смирнов раскрыл схему обхода санкций против России

Экономист Смирнов: Европа заплатит за новые санкции против России

14 мая 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Азия выигрывает на санкциях против РФ, сказал Евгений Смирнов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Перепродажа российских энергоносителей Европе через Азию является главным способом обхода санкций против РФ. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления профессор Евгений Смирнов, отметив, что за ограничение приходится переплачивать Западу. «В настоящее время большие объемы энергоносителей стали направляться из России в страны Азии, и после этого они уже идут в Европу. В частности, ключевым реэкспортером стала Индия. Получается, что такой реэкспорт становится основным путем обхода энергетических санкций, поскольку странам Европы найти альтернативные источники поставок почти невозможно. Поэтому европейские страны получают те же российские нефтепродукты, однако дороже, чем раньше. Азиатские страны в итоге платят за энергоносители меньше европейских, в отличие от ситуации, которая была до 2022 года», — сказал Евгений Смирнов. Он отметил, что доказать, что в Европу прибыла именно российская нефть, практически невозможно. «Она смешивается в пути с другой нефтью. Такая поставка уже не могла считаться экспортом российского происхождения. Более того, вероятно, что азиатские поставщики готовы к тому, чтобы использовать новые, более сложные и изощренные схемы для оформления экспорта энергоносителей. В любом случае цены поставок будут расти, и в конечном итоге их будут оплачивать европейские потребители. В любом случае энергетические санкции против России приводят к тому, что при дальнейших экспортно-импортных операциях используется больше посредников, что, безусловно, вынуждает российских экспортеров продавать энергоносители с дисконтом, а европейские страны — покупать их с наценкой», — объяснил эксперт. Евросоюз предложил запретить доступ в свои порты судам, которые пытаются обойти ограничения против российской нефти. По данным Politico, европейские страны не возражают против ужесточения энергетических санкций в отношении РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перепродажа российских энергоносителей Европе через Азию является главным способом обхода санкций против РФ. Об этом URA.RU рассказал доктор экономических наук, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления профессор Евгений Смирнов, отметив, что за ограничение приходится переплачивать Западу. «В настоящее время большие объемы энергоносителей стали направляться из России в страны Азии, и после этого они уже идут в Европу. В частности, ключевым реэкспортером стала Индия. Получается, что такой реэкспорт становится основным путем обхода энергетических санкций, поскольку странам Европы найти альтернативные источники поставок почти невозможно. Поэтому европейские страны получают те же российские нефтепродукты, однако дороже, чем раньше. Азиатские страны в итоге платят за энергоносители меньше европейских, в отличие от ситуации, которая была до 2022 года», — сказал Евгений Смирнов. Он отметил, что доказать, что в Европу прибыла именно российская нефть, практически невозможно. «Она смешивается в пути с другой нефтью. Такая поставка уже не могла считаться экспортом российского происхождения. Более того, вероятно, что азиатские поставщики готовы к тому, чтобы использовать новые, более сложные и изощренные схемы для оформления экспорта энергоносителей. В любом случае цены поставок будут расти, и в конечном итоге их будут оплачивать европейские потребители. В любом случае энергетические санкции против России приводят к тому, что при дальнейших экспортно-импортных операциях используется больше посредников, что, безусловно, вынуждает российских экспортеров продавать энергоносители с дисконтом, а европейские страны — покупать их с наценкой», — объяснил эксперт. Евросоюз предложил запретить доступ в свои порты судам, которые пытаются обойти ограничения против российской нефти. По данным Politico, европейские страны не возражают против ужесточения энергетических санкций в отношении РФ.