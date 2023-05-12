Земфира потребовала от Минюста снять с нее статус иноагента

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Открытая лицензия 07.07.2015. Земфира, земфира
Земфира попросила снять с нее статус иноагента Фото:

Певица Земфира обратилась с иском к Минюсту РФ с просьбой снять с нее статус иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

«В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. Дата заседания пока неизвестна.

В 2022 году певица покинула Россию. В феврале 2023 года ее признали иноагентом. Как сообщили в Министерстве юстиции, она открыто выступала в поддержку Украины и получала финансирование от иностранных источников.

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Певица Земфира обратилась с иском к Минюсту РФ с просьбой снять с нее статус иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. «В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. Дата заседания пока неизвестна. В 2022 году певица покинула Россию. В феврале 2023 года ее признали иноагентом. Как сообщили в Министерстве юстиции, она открыто выступала в поддержку Украины и получала финансирование от иностранных источников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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