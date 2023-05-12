Земфира потребовала от Минюста снять с нее статус иноагента 12 мая 2023 в 22:27 Размер текста - 17 + Земфира попросила снять с нее статус иноагента Фото: m.zakharova/Flickr Певица Земфира обратилась с иском к Минюсту РФ с просьбой снять с нее статус иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. «В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. Дата заседания пока неизвестна. В 2022 году певица покинула Россию. В феврале 2023 года ее признали иноагентом. Как сообщили в Министерстве юстиции, она открыто выступала в поддержку Украины и получала финансирование от иностранных источников. Певица Земфира обратилась с иском к Минюсту РФ с просьбой снять с нее статус иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. «В суд поступил иск Рамазановой З.Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. Дата заседания пока неизвестна. В 2022 году певица покинула Россию. В феврале 2023 года ее признали иноагентом. Как сообщили в Министерстве юстиции, она открыто выступала в поддержку Украины и получала финансирование от иностранных источников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям