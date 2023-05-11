Зеленский ввел санкции против пермских предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список предприятия из трех пермских городов. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.
«АО «Такт», город Пермь, ООО «Кизеловская швейная фабрика «Инициатива», город Кизел, ООО «Чайковская швейная фабрика», ООО фирма «Чайковский партнер», ООО «Чайковская текстильная компания» — из города Чайковский», — указано в документе. Согласно указу президента Украины, санкции против предприятий Прикамья введены на десять лет. В документе говорится, что ограничительные меры включают в себя блокировку активов, прекращение торговых операций и аннулирование лицензий.
Ранее URA.RU писало, что Зеленский внес в санкционный список Пермский пороховой завод. Указ был опубликован на официальном сайте главы Украины.
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