12 мая 2023

Спасатели ликвидировали пожар, который бушевал неделю в свердловском городе

В Дегтярске ликвидировали крупный лесной пожар
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, низовой пожар
В Дегтярске ликвидировали крупный лесной пожар Фото:
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Пожары в Свердловской области

Спасатели ликвидировали крупный лесной пожар в Дегтярске (Свердловская область), с которым боролись с 6 мая. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников.

«С 6 мая осуществлялась борьба с лесным пожаром. Сегодня пожар ликвидирован, но особый противопожарный режим продолжает действовать в Дегтярске», — написал Пильников в соцсетях. Он отметил, что на сгоревших территориях будет обеспечено окарауливание и патрулирование.

Пильников также отметил вклад добровольцев, которые оказывали помощь пожарным в ликвидации очага. «Большое человеческое спасибо каждому, кто тушил, помогал транспортом, подвозил воду, предоставлял перчатки и респираторы, кормил и делал многое другое. Вас было более 200 человек, я искренне благодарен каждому», — резюмировал политик.

Свердловскую область с конца апреля охватили крупные пожары. В Дегтярске на борьбу со стихией выходили более ста волонтеров.

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Спасатели ликвидировали крупный лесной пожар в Дегтярске (Свердловская область), с которым боролись с 6 мая. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «С 6 мая осуществлялась борьба с лесным пожаром. Сегодня пожар ликвидирован, но особый противопожарный режим продолжает действовать в Дегтярске», — написал Пильников в соцсетях. Он отметил, что на сгоревших территориях будет обеспечено окарауливание и патрулирование. Пильников также отметил вклад добровольцев, которые оказывали помощь пожарным в ликвидации очага. «Большое человеческое спасибо каждому, кто тушил, помогал транспортом, подвозил воду, предоставлял перчатки и респираторы, кормил и делал многое другое. Вас было более 200 человек, я искренне благодарен каждому», — резюмировал политик. Свердловскую область с конца апреля охватили крупные пожары. В Дегтярске на борьбу со стихией выходили более ста волонтеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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