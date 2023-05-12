Спасатели ликвидировали пожар, который бушевал неделю в свердловском городе В Дегтярске ликвидировали крупный лесной пожар 13 мая 2023 в 01:55 Размер текста - 17 + В Дегтярске ликвидировали крупный лесной пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Спасатели ликвидировали крупный лесной пожар в Дегтярске (Свердловская область), с которым боролись с 6 мая. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «С 6 мая осуществлялась борьба с лесным пожаром. Сегодня пожар ликвидирован, но особый противопожарный режим продолжает действовать в Дегтярске», — написал Пильников в соцсетях. Он отметил, что на сгоревших территориях будет обеспечено окарауливание и патрулирование. Пильников также отметил вклад добровольцев, которые оказывали помощь пожарным в ликвидации очага. «Большое человеческое спасибо каждому, кто тушил, помогал транспортом, подвозил воду, предоставлял перчатки и респираторы, кормил и делал многое другое. Вас было более 200 человек, я искренне благодарен каждому», — резюмировал политик. Свердловскую область с конца апреля охватили крупные пожары. В Дегтярске на борьбу со стихией выходили более ста волонтеров. Спасатели ликвидировали крупный лесной пожар в Дегтярске (Свердловская область), с которым боролись с 6 мая. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «С 6 мая осуществлялась борьба с лесным пожаром. Сегодня пожар ликвидирован, но особый противопожарный режим продолжает действовать в Дегтярске», — написал Пильников в соцсетях. Он отметил, что на сгоревших территориях будет обеспечено окарауливание и патрулирование. Пильников также отметил вклад добровольцев, которые оказывали помощь пожарным в ликвидации очага. «Большое человеческое спасибо каждому, кто тушил, помогал транспортом, подвозил воду, предоставлял перчатки и респираторы, кормил и делал многое другое. Вас было более 200 человек, я искренне благодарен каждому», — резюмировал политик. Свердловскую область с конца апреля охватили крупные пожары. В Дегтярске на борьбу со стихией выходили более ста волонтеров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям