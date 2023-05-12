В Свердловской области появится новый автобусный маршрут. Фото 13 мая 2023 в 04:35 Размер текста - 17 + Уральцы смогут добраться в Крылатовский из Ревды на автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск, сообщили в пресс-службе мэрии Дегтярска. «С 15 мая корректируется движение автобусного маршрута №101. Также вводится маршрут №107 „Ревда-Крылатовский“», — пишет пресс-служба мэрии Дегтярска в соцсетях. Рейсы будут ежедневными. Из Ревды первый автобус будет выезжать в 08:00. Через полчаса автобус будет в Дегтярске. Из Крылатовского автобус будет выезжать в 06:18, он также будет делать остановку в Дегтярске. Ранее в Свердловской области появился автобусный маршрут, который соединил Заречный и Асбест. Первый рейс состоялся 1 мая. Схема нового маршрута Фото: сообщество «Администрация городского округа Дегтярск» в соцсети «ВКонтакте» Расписание маршрута Фото: сообщество «Администрация городского округа Дегтярск» в соцсети «ВКонтакте» С 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск, сообщили в пресс-службе мэрии Дегтярска. «С 15 мая корректируется движение автобусного маршрута №101. Также вводится маршрут №107 „Ревда-Крылатовский“», — пишет пресс-служба мэрии Дегтярска в соцсетях. Рейсы будут ежедневными. Из Ревды первый автобус будет выезжать в 08:00. Через полчаса автобус будет в Дегтярске. Из Крылатовского автобус будет выезжать в 06:18, он также будет делать остановку в Дегтярске. Ранее в Свердловской области появился автобусный маршрут, который соединил Заречный и Асбест. Первый рейс состоялся 1 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям