С 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск, сообщили в пресс-службе мэрии Дегтярска.
«С 15 мая корректируется движение автобусного маршрута №101. Также вводится маршрут №107 „Ревда-Крылатовский“», — пишет пресс-служба мэрии Дегтярска в соцсетях.
Рейсы будут ежедневными. Из Ревды первый автобус будет выезжать в 08:00. Через полчаса автобус будет в Дегтярске. Из Крылатовского автобус будет выезжать в 06:18, он также будет делать остановку в Дегтярске.
С 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск, сообщили в пресс-службе мэрии Дегтярска. «С 15 мая корректируется движение автобусного маршрута №101. Также вводится маршрут №107 „Ревда-Крылатовский“», — пишет пресс-служба мэрии Дегтярска в соцсетях. Рейсы будут ежедневными. Из Ревды первый автобус будет выезжать в 08:00. Через полчаса автобус будет в Дегтярске. Из Крылатовского автобус будет выезжать в 06:18, он также будет делать остановку в Дегтярске. Ранее в Свердловской области появился автобусный маршрут, который соединил Заречный и Асбест. Первый рейс состоялся 1 мая.