12 мая 2023

В Свердловской области появится новый автобусный маршрут. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
Уральцы смогут добраться в Крылатовский из Ревды на автобусе Фото:

С 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск, сообщили в пресс-службе мэрии Дегтярска.

«С 15 мая корректируется движение автобусного маршрута №101. Также вводится маршрут №107 „Ревда-Крылатовский“», — пишет пресс-служба мэрии Дегтярска в соцсетях.

Рейсы будут ежедневными. Из Ревды первый автобус будет выезжать в 08:00. Через полчаса автобус будет в Дегтярске. Из Крылатовского автобус будет выезжать в 06:18, он также будет делать остановку в Дегтярске.

Ранее в Свердловской области появился автобусный маршрут, который соединил Заречный и Асбест. Первый рейс состоялся 1 мая.

Схема нового маршрута
Схема нового маршрута
Фото:
Расписание маршрута
Расписание маршрута
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 15 мая Ревду и поселок Крылатовский (Свердловская область) свяжет автобусный маршрут №107. Также автобус будет заезжать в Дегтярск, сообщили в пресс-службе мэрии Дегтярска. «С 15 мая корректируется движение автобусного маршрута №101. Также вводится маршрут №107 „Ревда-Крылатовский“», — пишет пресс-служба мэрии Дегтярска в соцсетях. Рейсы будут ежедневными. Из Ревды первый автобус будет выезжать в 08:00. Через полчаса автобус будет в Дегтярске. Из Крылатовского автобус будет выезжать в 06:18, он также будет делать остановку в Дегтярске. Ранее в Свердловской области появился автобусный маршрут, который соединил Заречный и Асбест. Первый рейс состоялся 1 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...