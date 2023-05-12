Звезда эпатажа 90-х Шура выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist. Перед выступлением он признался, что любит сравнивать уральскую столицу с Лос-Анджелесом (США), в частности, он считает Екатеринбург фантастическим и современным городом.
«Певец Шура выступил на дне рождении бара „Оптимист“, но перед выступлением он признался, что любит сравнивать Екатеринбург с Лос-Анджелесом. Он отметил, что Екатеринбург — фантастический, современный город с большим количеством новостроек», — пишет Е1.RU со ссылкой на Шуру. Также певец добавил, что Москва будет завидовать Екатеринбургу.
На концерте Шура исполнил известные песни и рассказал анекдоты. Его выступление длилось 40 минут.
Ранее URA.RU писало, что певец Шура приедет в Екатеринбург ради выступления в баре The Optimist. Минимальная стоимость билета составляла 1500 рублей.
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