12 мая 2023

Звезда эпатажа 90-х Шура выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Певец Шура выступил в екатеринбургском баре The Optimist
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шуры. Курган, шура, медведев александр
Шура выступил в баре The Optimist Фото:

Певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist. Перед выступлением он признался, что любит сравнивать уральскую столицу с Лос-Анджелесом (США), в частности, он считает Екатеринбург фантастическим и современным городом.

«Певец Шура выступил на дне рождении бара „Оптимист“, но перед выступлением он признался, что любит сравнивать Екатеринбург с Лос-Анджелесом. Он отметил, что Екатеринбург — фантастический, современный город с большим количеством новостроек», — пишет Е1.RU со ссылкой на Шуру. Также певец добавил, что Москва будет завидовать Екатеринбургу.

На концерте Шура исполнил известные песни и рассказал анекдоты. Его выступление длилось 40 минут.

Ранее URA.RU писало, что певец Шура приедет в Екатеринбург ради выступления в баре The Optimist. Минимальная стоимость билета составляла 1500 рублей.

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Певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist. Перед выступлением он признался, что любит сравнивать уральскую столицу с Лос-Анджелесом (США), в частности, он считает Екатеринбург фантастическим и современным городом. «Певец Шура выступил на дне рождении бара „Оптимист“, но перед выступлением он признался, что любит сравнивать Екатеринбург с Лос-Анджелесом. Он отметил, что Екатеринбург — фантастический, современный город с большим количеством новостроек», — пишет Е1.RU со ссылкой на Шуру. Также певец добавил, что Москва будет завидовать Екатеринбургу. На концерте Шура исполнил известные песни и рассказал анекдоты. Его выступление длилось 40 минут. Ранее URA.RU писало, что певец Шура приедет в Екатеринбург ради выступления в баре The Optimist. Минимальная стоимость билета составляла 1500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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