Звезда эпатажа 90-х Шура выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге Певец Шура выступил в екатеринбургском баре The Optimist 13 мая 2023 в 06:16 Размер текста - 17 + Шура выступил в баре The Optimist Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist. Перед выступлением он признался, что любит сравнивать уральскую столицу с Лос-Анджелесом (США), в частности, он считает Екатеринбург фантастическим и современным городом. «Певец Шура выступил на дне рождении бара „Оптимист“, но перед выступлением он признался, что любит сравнивать Екатеринбург с Лос-Анджелесом. Он отметил, что Екатеринбург — фантастический, современный город с большим количеством новостроек», — пишет Е1.RU со ссылкой на Шуру. Также певец добавил, что Москва будет завидовать Екатеринбургу. На концерте Шура исполнил известные песни и рассказал анекдоты. Его выступление длилось 40 минут. Ранее URA.RU писало, что певец Шура приедет в Екатеринбург ради выступления в баре The Optimist. Минимальная стоимость билета составляла 1500 рублей. Певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist. Перед выступлением он признался, что любит сравнивать уральскую столицу с Лос-Анджелесом (США), в частности, он считает Екатеринбург фантастическим и современным городом. «Певец Шура выступил на дне рождении бара „Оптимист“, но перед выступлением он признался, что любит сравнивать Екатеринбург с Лос-Анджелесом. Он отметил, что Екатеринбург — фантастический, современный город с большим количеством новостроек», — пишет Е1.RU со ссылкой на Шуру. Также певец добавил, что Москва будет завидовать Екатеринбургу. На концерте Шура исполнил известные песни и рассказал анекдоты. Его выступление длилось 40 минут. Ранее URA.RU писало, что певец Шура приедет в Екатеринбург ради выступления в баре The Optimist. Минимальная стоимость билета составляла 1500 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям