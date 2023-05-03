03 мая 2023

Звезда эпатажа 90-х Шура приедет в Екатеринбург на закрытую вечеринку

Певец Шура выступит в Екатеринбурге на Дне рождении бара The Optimist
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шуры. Курган, шура, медведев александр
Послушать Шуру можно за 1500 рублей Фото:

Певец Шура, который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, приедет на День рождения ресторана-бара The Optimist. Заведение из Екатеринбурга пригласило звезду, чтобы отметить восемь лет работы. Об этом сообщают представители бара в своих социальных сетях.

«BIRTHDAY PARTY. 12 мая, 8 лет The Optimist. Шура — эксцентричный кумир 90-х намерен зажечь этот май в честь Дня рождения The Optimist», — заявили представители площадки. На вечеринку можно попасть лишь по билетам. Стоимость танцпола до 11 мая — 1500 рублей, 12 мая — 2000 рублей.

Последний раз Шура приезжал на Урал в декабре прошлого года. Он также выступал в клубе Madera в Перми.

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Певец Шура, который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х, приедет на День рождения ресторана-бара The Optimist. Заведение из Екатеринбурга пригласило звезду, чтобы отметить восемь лет работы. Об этом сообщают представители бара в своих социальных сетях. «BIRTHDAY PARTY. 12 мая, 8 лет The Optimist. Шура — эксцентричный кумир 90-х намерен зажечь этот май в честь Дня рождения The Optimist», — заявили представители площадки. На вечеринку можно попасть лишь по билетам. Стоимость танцпола до 11 мая — 1500 рублей, 12 мая — 2000 рублей. Последний раз Шура приезжал на Урал в декабре прошлого года. Он также выступал в клубе Madera в Перми.
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