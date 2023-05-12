Иномарка улетела в подземный переход в Челябинске. Фото, видео

13 мая 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

ГИБДД проводит проверку по факту ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске Mercedes наехал на металлическое ограждение и улетел в подземный переход. Авария произошла в районе теплотехнического института. «Mercedes улетел в подземку на теплотехе. Водитель пострадал», — сообщили очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным ГИБДД, 25-летний водитель иномарки наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль перевернулся и улетел в подземный переход. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Паблик «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «Новости Челябинска»

В Челябинске Mercedes наехал на металлическое ограждение и улетел в подземный переход. Авария произошла в районе теплотехнического института. «Mercedes улетел в подземку на теплотехе. Водитель пострадал», — сообщили очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным ГИБДД, 25-летний водитель иномарки наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль перевернулся и улетел в подземный переход. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.