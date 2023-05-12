12 мая 2023

Иномарка улетела в подземный переход в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
ГИБДД проводит проверку по факту ДТП Фото:

В Челябинске Mercedes наехал на металлическое ограждение и улетел в подземный переход. Авария произошла в районе теплотехнического института.

«Mercedes улетел в подземку на теплотехе. Водитель пострадал», — сообщили очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным ГИБДД, 25-летний водитель иномарки наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль перевернулся и улетел в подземный переход. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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В Челябинске Mercedes наехал на металлическое ограждение и улетел в подземный переход. Авария произошла в районе теплотехнического института. «Mercedes улетел в подземку на теплотехе. Водитель пострадал», — сообщили очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». По данным ГИБДД, 25-летний водитель иномарки наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль перевернулся и улетел в подземный переход. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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