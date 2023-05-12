ГИБДД проводит проверку по факту ДТП
В Челябинске Mercedes наехал на металлическое ограждение и улетел в подземный переход. Авария произошла в районе теплотехнического института.
«Mercedes улетел в подземку на теплотехе. Водитель пострадал», — сообщили очевидцы в паблике «ЧП/ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
По данным ГИБДД, 25-летний водитель иномарки наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль перевернулся и улетел в подземный переход. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира. По факту ДТП ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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