12 мая 2023
11 мая 2023

Власти города ЯНАО назвали сроки восстановления домов после ураганного ветра

В Тарко-Сале в кратчайшие сроки восстановят кровлю и фасады домов, пострадавших от ураганного ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, ремонт кровли, ремонт крыши
Восстановлена кровля у 26 домов из 32 пострадавших Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) управляющие компании планируют в ближайшее время закончить ремонт кровли домов, пострадавших от ураганного ветра 8 мая. По информации департамента транспорта и ЖКХ завершены работы по восстановлению 26 крыш из 32 поврежденных.

«Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались в г. Тарко-Сале 8 мая, находятся в завершающей стадии. Управляющие организации, прежде всего, приступили к ремонту крыш пострадавших домов. В 26 домах (из 32 пострадавших) работы по ремонту кровли завершены полностью», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время планируются мероприятия по подшивке пострадавших фасадов зданий. Данные работы планируют выполнить в кратчайшие сроки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. В Ноябрьске из-за непогоды сломано несколько деревьев и сдвинута с места автобусная остановка.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) управляющие компании планируют в ближайшее время закончить ремонт кровли домов, пострадавших от ураганного ветра 8 мая. По информации департамента транспорта и ЖКХ завершены работы по восстановлению 26 крыш из 32 поврежденных. «Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались в г. Тарко-Сале 8 мая, находятся в завершающей стадии. Управляющие организации, прежде всего, приступили к ремонту крыш пострадавших домов. В 26 домах (из 32 пострадавших) работы по ремонту кровли завершены полностью», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что в настоящее время планируются мероприятия по подшивке пострадавших фасадов зданий. Данные работы планируют выполнить в кратчайшие сроки. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. В Ноябрьске из-за непогоды сломано несколько деревьев и сдвинута с места автобусная остановка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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