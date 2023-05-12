Власти города ЯНАО назвали сроки восстановления домов после ураганного ветра

В Тарко-Сале (ЯНАО) управляющие компании планируют в ближайшее время закончить ремонт кровли домов, пострадавших от ураганного ветра 8 мая. По информации департамента транспорта и ЖКХ завершены работы по восстановлению 26 крыш из 32 поврежденных.
«Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий, которые наблюдались в г. Тарко-Сале 8 мая, находятся в завершающей стадии. Управляющие организации, прежде всего, приступили к ремонту крыш пострадавших домов. В 26 домах (из 32 пострадавших) работы по ремонту кровли завершены полностью», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в настоящее время планируются мероприятия по подшивке пострадавших фасадов зданий. Данные работы планируют выполнить в кратчайшие сроки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. В Ноябрьске из-за непогоды сломано несколько деревьев и сдвинута с места автобусная остановка.
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