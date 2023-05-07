В Новом Уренгое ветром сломало стелу на въезде в город. Фото

08 мая 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

В новом Уренгое ветер сломал символ газовой столицы Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. Информацией поделились очевидцы в социальных сетях. «Ветром сломало уренгойскую стелу», — сообщают в группе «Аварийный Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом опубликовано фото с переломленной пополам стелой. «Видели», — подтвердила информацию в комментариях к посту Нонна. «Старая стела века простояла, а этой два года», — сообщил Эдуард. «Новый Уренгой пал», — пошутил Юрий. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске ветер повалил несколько деревьев и сдвинул с места автобусную остановку. В Надыме сорвало листы кровельного железа с крыши. Ветер переломил стелу на въезде в Новый Уренгой Фото: группа «Аварийный Новый Уренгой», Вк

В Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. Информацией поделились очевидцы в социальных сетях. «Ветром сломало уренгойскую стелу», — сообщают в группе «Аварийный Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом опубликовано фото с переломленной пополам стелой. «Видели», — подтвердила информацию в комментариях к посту Нонна. «Старая стела века простояла, а этой два года», — сообщил Эдуард. «Новый Уренгой пал», — пошутил Юрий. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске ветер повалил несколько деревьев и сдвинул с места автобусную остановку. В Надыме сорвало листы кровельного железа с крыши.