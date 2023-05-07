07 мая 2023
06 мая 2023

В Новом Уренгое ветром сломало стелу на въезде в город. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
В новом Уренгое ветер сломал символ газовой столицы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. Информацией поделились очевидцы в социальных сетях.

«Ветром сломало уренгойскую стелу», — сообщают в группе «Аварийный Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом опубликовано фото с переломленной пополам стелой.

«Видели», — подтвердила информацию в комментариях к посту Нонна. «Старая стела века простояла, а этой два года», — сообщил Эдуард. «Новый Уренгой пал», — пошутил Юрий.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске ветер повалил несколько деревьев и сдвинул с места автобусную остановку. В Надыме сорвало листы кровельного железа с крыши.

Ветер переломил стелу на въезде в Новый Уренгой
Ветер переломил стелу на въезде в Новый Уренгой
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. Информацией поделились очевидцы в социальных сетях. «Ветром сломало уренгойскую стелу», — сообщают в группе «Аварийный Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом опубликовано фото с переломленной пополам стелой. «Видели», — подтвердила информацию в комментариях к посту Нонна. «Старая стела века простояла, а этой два года», — сообщил Эдуард. «Новый Уренгой пал», — пошутил Юрий. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске ветер повалил несколько деревьев и сдвинул с места автобусную остановку. В Надыме сорвало листы кровельного железа с крыши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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