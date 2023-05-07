В новом Уренгое ветер сломал символ газовой столицы
В Новом Уренгое (ЯНАО) шквалистый ветер переломил стелу на въезде в город. Информацией поделились очевидцы в социальных сетях.
«Ветром сломало уренгойскую стелу», — сообщают в группе «Аварийный Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». Под постом опубликовано фото с переломленной пополам стелой.
«Видели», — подтвердила информацию в комментариях к посту Нонна. «Старая стела века простояла, а этой два года», — сообщил Эдуард. «Новый Уренгой пал», — пошутил Юрий.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске ветер повалил несколько деревьев и сдвинул с места автобусную остановку. В Надыме сорвало листы кровельного железа с крыши.
Ветер переломил стелу на въезде в Новый Уренгой
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